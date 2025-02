Avanza juicio contra el personero de Chiquinquirá por violencia intrafamiliar

Chiquinquirá

El juicio contra el personero de Chiquinquirá, Carlos Ernesto Fajardo Castiblanco, por el delito de violencia intrafamiliar agravada sigue su curso en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal, Casanare. Este proceso, que inició en 2021 tras una denuncia presentada por su expareja, Jacky Daniela Albarracín Barbosa, ha estado marcado, según la denunciante, por múltiples aplazamientos y maniobras dilatorias.

La denunciante señala que los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019, cuando mantenía una relación con Fajardo y habría sido víctima de múltiples agresiones, incluida una en su tercer mes de embarazo. A raíz de esta última agresión, sumada a amenazas y hostigamientos posteriores, decidió interponer la denuncia ante la Fiscalía.

“Yo hice la denuncia en 2021 por hechos que sucedieron desde el 2018 y 2019 cuando sostenía una relación con el señor Carlos Fajardo y se interpuso la denuncia dado que en la última ocasión en la que él me golpeó, porque fueron varias veces, fue cuando yo me encontraba en el tercer mes de embarazo, yo tengo un hijo con él, entonces a raíz de esa última agresión contra mi decidí posterior a ello y a las constantes amenazas y hostigamiento por parte de este señor al terminar la relación sentimental, interponer la denuncia ante la Fiscalía”, indicó Albarracín.

El juicio oral comenzó el 25 de junio de 2024, pero ha enfrentado retrasos debido, según Jacky Albarracín, a cambios de abogado por parte del acusado y otras excusas. Tras varios intentos fallidos de avanzar en el proceso, la audiencia fue reprogramada para el 11 y 12 de febrero de 2025.

En la audiencia de ayer, la denunciante y sus testigos comparecieron ante el juzgado, pero Fajardo y su abogado de confianza no se presentaron. Según la denunciante, tampoco enviaron una justificación válida para su inasistencia. A pesar de ello, la diligencia continuó con la participación de un defensor público designado por el tribunal.

“Se inició nuevamente la etapa del juicio oral y nos encontramos que tampoco se presentó, no envió ninguna excusa ni él ni por parte del abogado, nada, no hubo ninguna excusa justificada por la inasistencia y se ha llevado a cabo el transcurso de esta, se espera que este miércoles en la continuación de la audiencia se pueda escuchar las a los testigos de la defensa, es la oportunidad que él tiene para para presentar sus testigos”, dijo.

El personero de Chiquinquirá indica que no le permitieron ingresar a la audiencia

Por su parte, Carlos Ernesto Fajardo asegura que sí intentó asistir a la audiencia de manera virtual, pero señala que se le negó el acceso.

“Nos conectamos al enlace enviado por el juzgado al correo electrónico, pero nunca se nos permitió ingresar. Luego nos informaron que la audiencia era presencial, lo cual consideramos arbitrario”, afirmó Carlos Fajardo.

Fajardo sostiene que las acusaciones no tienen relación con su ejercicio como personero y que ya fue absuelto en instancias disciplinarias.

“En efecto existe ese proceso penal, ya existieron procesos disciplinarios que culminaron y terminaron pues con sentencias absolutorias a mi favor y los hechos que denota la denunciante son del año 2019 cuando yo no era funcionario público, no era ni siquiera el personero de Coper, mucho menos el personero de Chiquinquirá, entonces hay que dar esa claridad que esos hechos en nada están relacionados con el ejercicio de mi cargo, ni de mi desempeño, ni tampoco con el cargo que ocupé en el municipio de Coper”, afirmó.

En el proceso penal, afirma que se le ha vulnerado su derecho a la defensa, ya que se le impuso un abogado de oficio sin su consentimiento.

“Si bien es cierto que yo soy el procesado como ya lo demostré, como ya lo hice en instancias disciplinarias, en el juicio disciplinario demostré mi inocencia, lo mismo lo hace en la actuación penal, el problema es que en esta actuación penal se me ha privado por completo de la defensa porque como lo señalaba, la señora juez nombró un defensor público sin mi consentimiento, un defensor público con el que he tenido comunicación dos o tres veces y no conoce a profundidad el proceso, no conoce nada del proceso, pues cómo me va a defender y con el agravante que yo estoy ausente”, enfatizó el personero.

Por último, Fajardo anunció que interpondrá una tutela y una denuncia penal contra la jueza del caso, argumentando que se le impidió ejercer su derecho a la defensa.