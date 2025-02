“Los sueños sí se cumplen, así sea con medio corazón”: Creador de contenido ‘Media Vida’

Miguel Ángel Buitrago, conocido como ‘Media Vida’, habló en W Fin de Semana y contó cómo ha sido su vida al ser un paciente con cardiopatía congénita extremadamente rara que afecta a una de cada 100 millones de personas, lo que implica que solo la mitad de su corazón funciona.

El también creador de contenido, aseguró que el nombre de ‘Media Vida’ “nació por el tema de mi condición del corazón, ya que solo funciona a medio corazón, entonces pues me pareció divertido y a un amigo también”.

De este modo, explicó que la cardiopatía es una malformación cardiaca y es una cada 100 millones de personas.

¿Qué significa vivir con medio corazón?

“Es tan inexplicable, por lo que como yo nunca he vivido como tal, con el corazón bien, sino siempre he tenido que llevar esta situación, entonces no puedo decirte cómo se siente vivir con con corazón completo y cómo se siente estar con corazón a medias”, apuntó.

Por esta misma línea, Miguel Ángel reveló que pese a que fue algo diagnosticado desde su nacimiento, vino a traerle afectaciones mucho después.

“Lo que más me afectó a mí fue el darme cuenta, porque pues yo creo que cuando somos niños no nos damos cuenta de lo que realmente tenemos o de lo que estamos viviendo”, dijo.

Incluso, contó que tuvo una infancia muy difícil, pues sufrió de bullying en el colegio. “Me hacían maltrato verbal, y físico, algunos profesores llegaron a golpearme”.

No obstante, Miguel Ángel se rige bajo el lema de que si la gente de su alrededor está feliz, él también lo estará.

Además, aclaró que es muy apasionado a la actuación, lo que encontró en momentos de crisis.

“El tema de la actuación llega en un momento muy crítico a mi vida porque precisamente estaba pasando por situaciones muy difíciles de depresión y ansiedad, en un caso donde yo no salía ni siquiera de mi habitación. O sea, para mí era muy complejo salir, compartir con más personas y llega el tema de la actuación”, contó, agregando que fue la verdadera escapatoria y la manera de expresar lo que sentía.

Siendo así, aprovechó para asegurar que “los sueños sí se cumplen, lo más lindo es mirar hacia el frente, es importante no quedarnos en ese estar mal, sino salir adelante y luchar por lo que queremos y cumplir nuestros sueños”.

Y agregó: “Si yo tengo la mitad del corazón y estoy haciendo todo esto, por qué no lo hacen ustedes que tienen una vida completa”.