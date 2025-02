Partido Conservador desautorizó a sus congresistas que se reunieron con Armando Benedetti

La dirección nacional del Partido Conservador, liderada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, desautorizó a los congresistas de su colectividad que sostuvieron reuniones este 18 de febrero con el exembajador Armando Benedetti y otros miembros del Gobierno.

Según dijeron, la reunión de esos 17 representantes con Benedetti fue a título personal y no representan la postura oficial de la colectividad: “El Partido Conservador no es de Gobierno, por ello no tiene ni tendrá participación burocrática en el Ejecutivo”, señalaron.

Asimismo, la colectividad reiteró su postura frente a las reformas impulsadas por el Gobierno: “Nuestra posición crítica sobre las reformas sociales se mantiene firme ya que está sustentada en argumentos técnicos y no políticos”.

En el pronunciamiento, el Partido Conservador también hizo un llamado de atención a los congresistas: “Se trata de acciones individuales por las cuales cada uno deberá responder ante los militantes, la opinión y las instancias éticas que tiene la colectividad”.