Reforma pensional: ponencia que pide ‘tumbarla’ está incluida para discusión este 20 de febrero

La Sala Plena de la Corte Constitucional podría comenzar a discutir el próximo jueves la ponencia que plantea declarar inexequible la reforma pensional del Gobierno por vicios en su trámite de discusión.

En el documento puesto en conocimiento por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, para ilustración de la Sala, donde plantea esa postura para ser debatida, se consideró que no se llevó a cabo discusión frente al proyecto en el cuarto debate y se terminó “pupitreando”.

El proyecto de decisión, que entra ahora a debate, y donde se espera una reñida votación, pero sobre todo, una extendida deliberación por algunas semanas, está incluido para análisis de la Sala en la citación el próximo jueves desde las nueve de la mañana.

Aparece en el punto noveno del orden del día, por lo cual, se descartaría que se emita una decisión este jueves, puesto que asimismo están incluidos primero otros temas también de gran calado como las demandas contra las facultades otorgadas al presidente para expedir un nuevo régimen sancionatorio para el control de aduanas, o la constitucionalidad o no de los impuestos a los plásticos de un solo uso.

Esto no significa que no se pueda comenzar la discusión de la ponencia, aunque, la Corte no está corriendo contra el tiempo y se puede tomar varias semanas, puesto que los términos para emitir un fallo (acogiendo o tumbando la ponencia) aún están corriendo y tienen plazo hasta el 28 de mayo de 2025.