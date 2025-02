Foster Gillet: inversionista que tendría en vilo a clubes argentinos, incluido River Plate

El nombre Foster Gillett ha cobrado fuerza en Argentina debido al vínculo que tendria el millonario con el exjugador y actual presidente de Estudiantes de la Plata, Juan Sebastián Verón.

¿Quién es Foster Gillett?

Foster Gillett es hijo de George Nield Gillett, desde ese momento inicio la relación del inversionista con el deporte, puesto que su padre adquirió al Liverpool (actual equipo de Luis Díaz) en el año 2007.

Después de esto, el estadounidense estuvo envuelto en diferentes negocios deportivos, como el intento que habría realizado por comprar del club de futbol francés Lyon y también en algunos deportes de su país como el Hockey y Automovilismo.

Llegada al futbol argentino

A finales del 2024, Juan Sebastián Verón (presidente de Estudiantes de la Plata) confirmó en una entrevista que el club argentino tendría una sociedad con el grupo inversionista de Foster Gillett, de esta forma el polémico millonario estadounidense entraría en el futbol del país campeón del mundo.

Posterior a esto, se anunció la compra del mediocampista Cristian Medina , quien pagaría la totalidad de la cláusula de rescisión que Boca Juniors había establecido en el contrato de Medina, 15 millones de dólares. Una cifra que es poco habitual en el futbol argentino.

Desde el inicio, los procesos de Foster Gillett habrían sido extraños, el importe que recibió Boca de la cláusula de rescisión de Medina, pudieron haber sido debitados desde la cuenta personal del millonario inversor, acción la cual está prohibida por la FIFA.

Por lo tanto, el ‘Xeneixe’ habria devuelto el dinero, esperando que el pago lo hagan de manera correcta, ya sea el propio jugador o Estudiante de la Plata.

La transacción después se realizó de manera correcta, Sin embargo, esta “polémica” ya dejó indicios de lo que se podria esperar de Foster Gillett.

¿Qué está pasando en Argentina?

Valentín Gómez - Velez Sársfield

El interés de Gillett por jugadores del torneo local de Argentina no terminó una vez conseguido al exjugador de Boca Juniors.

El empresario norteamericano, según medios argentinos, habría adquirió los derechos deportivos de Valentín Gómez, el capitán del último campeón del futbol argentino, Vélez Sársfield y Foster Gillett habrían acordado el pase del joven defensa central en 10 millones de dólares, después de esto Gómez continuaría su carrera en Italia específicamente en el Unidese.

La operación avanzó tanto, al punto que el jugador llegó al país europeo hace más de un mes. Sin embargo, no ha podido siquiera entrar con el equipo italiano, ya que Vélez no habría recibido el dinero prometido y por ende no envío la autorización del jugador.

Hace unas semanas el jugador fue visto entrenando en una plaza pública de Italia, de no completarse el pase en los próximos días, el jugador deberá volver a Argentina.

Rodrigo Villagra - River Plate

El caso del mediocampista central es muy similar al de Valentín Gómez, de acuerdo a medios locales River Plate y Foster Gillett habrían llegado a un acuerdo por el 100% del pase por un monto de alrededor de 11 millones de dólares.

El jugador desde hace un tiempo ya no juega con el equipo de la ‘franja cruzada’ y sigue esperando a que se resuelva el tema de su pase. Los planes eran que el jugador jugara en Estudiantes, igual que el exboca Cristian Medina.

Si la situación no se resuelve, el jugador tendría que regresar a las instituciones del equipo de Núñez.