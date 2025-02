“Tan pronto asuma el cargo, estaré en las zonas más críticas del país”: Pedro Sánchez

El general Pedro Sánchez (Photo by Daniel MUNOZ / AFP) | Foto: AFP

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa designado, Pedro Sánchez, informó que lo más posible es que tomará posesión esta semana e irá a las zonas más críticas del país en materia de orden público.

“Mis trámites prestacionales ya fueron completados, y solo resta cumplir los tiempos de ley para tomar posesión esta semana. Tan pronto asuma el cargo, estaré en las zonas más críticas del país para cumplir con nuestro deber sagrado: proteger la vida. Sin embargo, la transformación del territorio no es solo una tarea militar y policial; es, ante todo, un desafío social y económico. Nuestros valientes soldados y policías no solo son el pueblo, sino que defienden al pueblo. Actuaremos con determinación y dentro del absoluto respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la Constitución y la ley, para frenar la violencia que generan los carteles del narcotráfico, el terrorismo y el crimen. En nuestro paraíso terrenal, en nuestra Colombia, no hay espacio para terroristas, ni narcotraficantes, ni criminales. La puerta de la desmovilización siempre estará abierta para quienes decidan abandonar el crimen y reconstruir su futuro con dignidad y esperanza. La unión nacional es clave para recuperar el territorio y abrir camino a la prosperidad. Todos debemos unirnos contra unos cuantos ilegales, porque el Estado somos todos y los buenos somos más. Gobierno, empresarios, campesinos, indígenas, afrodescendientes, blancos, mestizos y cada colombiano tenemos la responsabilidad histórica de dejar un legado digno a las futuras generaciones”.

Dijo, además, que la fuerza legítima del Estado se ejercerá con mayor vigor y firmeza para proteger a los colombianos.

“Vamos con determinación y sin temor, porque caminamos de la mano de Dios. La victoria le sonríe a los valientes. Finalmente, comparto imágenes de nuestros paraísos en Chocó, Catatumbo y Cauca, donde gente buena está siendo amenazada por los carteles del narcotráfico y el crimen.”