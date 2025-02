Ministro de Educación reprobó tesis de maestría: “No tuve tiempo de prepararla”

La Universidad Nacional confirmó que el ministro de Educación, Daniel Rojas, no aprobó la sustentación de su tesis de maestría en Ciencias Económicas. Según la institución, el jurado evaluador no dio el visto bueno a la presentación.

Consultado sobre la situación, Rojas admitió que su preparación no fue suficiente: “Pues sí. No tuve tiempo de preparar la defensa, cumplí la cita por respeto con los jurados, pero sabía que no iba a poder sustentarla porque no he tenido tiempo de prepararla”.

El ministro también señaló que deberá volver a presentar la sustentación, aunque expresó dudas sobre si podrá hacerlo en el futuro: “Debo volver a presentarla, pero quién sabe si pueda tener el tiempo de ajustar y prepararla”.

La evaluación la realizaron los directores de tesis Iván Velázquez y Álvaro Marín Moreno, así como los profesores Juan Carlos Guataquí y Luis Edgar Basto. Según su concepto, la sustentación no cumplió con los requisitos académicos establecidos.