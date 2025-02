Galán pide al Gobierno convocar a alcaldes de ciudades capitales para recuperar la seguridad del país

En el marco de la Vitrina de Anato, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con otros alcaldes de ciudades capitales, envió un mensaje contundente al Gobierno Nacional para que los tenga en cuenta y trabajen de la mano en la recuperación de la seguridad en el país.

“(…) Nosotros queremos expresarle al Gobierno que tenemos una gran preocupación frente al grave deterioro de la seguridad en Colombia. Lo que está ocurriendo en orden público, el crecimiento del potencial de producción de droga en Colombia, los cultivos ilícitos, la producción de cocaína en el país y el fortalecimiento de organizaciones criminales están afectando directamente la seguridad en las ciudades y poniendo en serias dificultades al Estado colombiano para enfrentar esas amenazas. Por eso, queremos mandar un mensaje al Gobierno para que nos convoque, para que trabajemos juntos y seamos capaces de articularnos para enfrentar esa amenaza que afecta a toda Colombia. No es un solo alcalde el que va a enfrentar estos retos, tiene que ser con el Estado colombiano”, dijo Galán.

Entretanto, Galán, junto con sus homólogos, le dio la bienvenida al nuevo ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, y a la nueva cúpula de la Policía Nacional, pero también envió un mensaje para trabajar juntos.

“Es positivo darle un nuevo impulso a la lucha contra los delincuentes que operan en Colombia y damos la bienvenida a la nueva cúpula de la Policía Nacional. Sin embargo, invitamos al ministro y al general Triana a que trabajen con los alcaldes, a que enfrentemos juntos este reto. Solo con un compromiso en el territorio, fortaleciendo las capacidades de la fuerza pública con herramientas y articulándonos entre todos, podremos afrontar esta situación. Colombia tiene un potencial inmenso, pero si la Nación no cumple su objetivo, no apoya a la fuerza pública y no respalda a los alcaldes, se verá gravemente afectada la posibilidad de desarrollar ese potencial, particularmente en el turismo”, concluyó.

