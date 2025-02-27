Presidente Petro anunció que es primordial brindar una solución para el agua potable en Santa Marta

Durante la intervención del presidente Gustavo Petro en la versión 43 de la Vitrina Turística de Anato el mandatario llamó la atención sobre la conmemoración de los 500 años de la ciudad de Santa Marta, el próximo 29 de julio, fecha que –anunció– no se celebrará como la conquista de una cultura sobre otra, sino como un encuentro de culturas, entre ellas la mediterránea y la caribeña.

Sobre este mismo tema, el jefe de Estado manifestó que, para consolidar la oferta turística de esta capital, es primordial brindarles a los habitantes una solución en materia de agua potable, por encima de los intereses particulares de la política local.

“El Gobierno nacional tiene que sacar una solución al problema del agua potable de Santa Marta, y de ahí hacia el norte, más difícil aún, por la Guajira, porque entre Santa Marta y la Alta Guajira hay una serie de proyectos que me parece que son fundamentales desde el punto de vista del turismo”, especificó.

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También destacó la importancia de la construcción del megacentro de inteligencia artificial en Santa Marta, proyecto que cuenta con la cooperación de Emiratos Árabes Unidos.

“Si logramos coronar este año con mucho éxito la infraestructura de inteligencia artificial que con Emiratos Árabes Unidos hemos acordado, al lado de Santa Marta, al lado izquierdo de Santa Marta, se va a empezar a desarrollar un turismo, que llaman de nómadas digitales, muy rico, además, que busca belleza para hacer matemática”, precisó.