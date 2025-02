Saab aseguró que avión Gripen ofrecido a la Fuerza Aeroespacial Colombiana no tiene vetos

Saab se pronunció frente a los rumores difundidos sobre un supuesto veto de Estados Unidos en torno a la posible compra de los aviones Gripen en Colombia.

Richard Smith, subdirector de Marketing y Ventas para Gripen en Saab, respondió directamente a las afirmaciones de la cuenta de SA Defensa (@SA_Defensa), que aseguraba que existen obstáculos en la venta de los aviones al país.

Smithe aseguró que los rumores sobre posibles vetos en la venta de los Gripen a Colombia eran falsos, asegurando que cuentan con todas las licencias y permisos necesarios para llevar a cabo la transacción.

“La adquisición de aviones de combate a menudo está rodeada de rumores. Saab cuenta desde hace muchos años con todas las licencias y permisos necesarios para Colombia y, por lo tanto, no hay ninguna razón para especular más sobre el tema. Tenemos una excelente relación con nuestros aliados estadounidenses y nuestra oferta de Gripen para Colombia sigue vigente. Estamos convencidos que el Gripen es el caza que mejor satisface las necesidades de Colombia”, aseguró Viktor Wallström, senior vicepresident and head of group Communication de Saab AB.