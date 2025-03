Caso Uribe: Enrique Pardo Hasche dijo que habría sido presionado por la Fiscalía

Enrique Pardo Hasche, excompañero de pabellón y de cárcel de Juan Guillermo Monsalve, considerado como ‘testigo estrella’, declaró como el quinto testigo de la Fiscalía General de la Nación.

Ante la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, Pardo Hasche, dijo que se sintió presionado por el ente acusador y que lo obligaron a asistir a la audiencia.

“La semana pasada o la semana anterior, la Fiscalía me citó para darme una serie de instrucciones sobre cómo se realizaría la audiencia de hoy. Me dijeron más o menos qué tipo de preguntas me iban a hacer y más o menos qué respuestas debería dar”, reveló el testigo.

Asimismo, narró que preguntó a los funcionarios sobre las consecuencias de no asistir a la audiencia. “Yo les pregunté si la señora fiscal no estaba presente. Había dos fiscales. Yo les pregunté qué sucedería si yo no asistía. Y me dijeron que sería traído a la fuerza. Esa es la razón por la cual estoy yo aquí hoy, no por mi voluntad”, enfatizó.

#NoticiaW | Enrique Pardo Hasche, excompañero de cárcel de Juan G. Monsalve, declaró como testigo en el juicio contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez. Aseguró que él es la víctima: "Me utilizaron, me engañaron con métodos tramposos para lograr un entrampamiento judicial". También… pic.twitter.com/4gqIjpq9Kg — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 3, 2025

El testigo, quien recuperó su libertad en 2024 tras cumplir una condena por el secuestro del empresario Eduardo Puyana Rodríguez en 1991, también afirmó que su testimonio ha sido utilizado en su contra para construir un caso político. “Me utilizaron, me engañaron con métodos tramposos para lograr un entrampamiento judicial”, aseguró.

Ante estas declaraciones, el abogado Jaime Granados Peña, defensor del expresidente Uribe, expresó su preocupación por lo expuesto por el testigo.

“Quiero dejar una constancia, pues me preocupa mucho lo que dijo el señor Pardo Hasche (...) En el sentido que había sido citado a una explicación sobre la audiencia de hoy, pero lo que ha afirmado es que le dijeron lo que tenía que responder, si eso fue así, de eso no se trata la preparación de un testimonio”, advirtió Granados.

En su comparecencia, Pardo Hasche recordó que enfrenta un proceso penal por estos hechos y, siguiendo la recomendación de su abogado, decidió acogerse a su derecho a guardar silencio. Así, ante varias preguntas de la fiscal delegada, se limitó a responder: “Me reservo mi respuesta”.

El interrogatorio finalizó con una pregunta sobre su opinión frente al expresidente Uribe, lo que provocó una objeción inmediata de la defensa. “Señora juez, qué pena me da, para manifestar mi extrañeza por la pregunta que le objetaron a la señora fiscal, no por la objeción sino por la pregunta en sí”, protestó el exmandatario.

La próxima sesión del juicio está programada para el miércoles 5 de marzo, cuando se espera la declaración de Victoria Eugenia Jaramillo.

Escuche W Radio en vivo: