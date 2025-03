Congreso en pleno aceptó la renuncia de César Lorduy al CNE

El Congreso en pleno aprobó la renuncia de César Lorduy al Consejo Nacional Electoral. Oficialmente, deja de ser magistrado de esa corporación.

Previo a la votación de la renuncia, la representante Ingrid Aguirre, de Fuerza Ciudadana, habló por primera vez ante el Congreso sobre su denuncia por acoso sexual contra Lorduy.

“Me pidió 500 millones de pesos para no revocar la candidatura a la Alcaldía de Santa Marta de Patricia Caicedo, y como no accedí a sus pretensiones económicas, me dijo que podía pagarle con mi cuerpo (...) Nadie sabe lo que he pasado”, afirmó.

NOTICIA EN DESARROLLO...