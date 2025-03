¿Puede usar su teléfono en un semáforo en rojo? Código de policía y multa de SMLDV explicada

Manejar un vehículo mientras utiliza el celular está prohibido en Colombia, esto debido a que es una conducta que aumenta el riesgo de tener un accidente de tránsito.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia, esta es una de las faltas que más cometen los colombianos. De hecho, mencionan que cada 12 minutos es sancionada una persona por la infracción C38.

La infracción se impone debido a que este comportamiento vial no solo pone en peligro a quien maneja sino también a las personas que están circulando por la ruta. Al hacer uso del celular, la persona que conduce no está plenamente concentrado en la vía y se reduce su capacidad para captar las señales de tránsito.

¿Puede usar su teléfono en un semáforo en rojo?

No, pese a que el carro no está en movimiento, el conductor no debe manipular el celular mientras termina su recorrido.

Siendo así, en caso de ser sorprendido por un agente de tránsito usando el celular en un semáforo, puede hacerse acreedor de una multa.

¿Cuál es la multa por usar el celular mientras maneja?

El Código Nacional de Tránsito Terrestre establece un conjunto de multas y sanciones para quienes incumplan las normas de tránsito, como el utilizar dispositivos móviles mientras maneja un vehículo.

Para este caso en específico, la infracción C38 contempla una multa de 15 SMLDV para el conductor o propietario que emplee “sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres”.

¿Cuánto vale la multa de la infracción C38?

Según los salarios de 2024, la multa por la infracción C38 equivale a 711.750 pesos por manejar hablando o escribiendo mensajes por teléfono.

¿Cómo obtener descuentos en las multas de tránsito?

Si usted paga su multa dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la notificación del comparendo tendrá un 50% de descuento en el valor de la sanción. Además, tendrá que realizar un curso de seguridad vial en la Secretaría de Movilidad.

Entre los días hábiles 6 y 20 posteriores a la notificación de comparendo, podrá obtener un 25% de descuento. Aquí también tendrá que hacer el curso de seguridad vial.

