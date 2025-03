Luis Carlos Reyes dice que “hubo presión de congresistas” por recomendados de Benedetti para la Dian

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, habló en W Sin Carreta sobre los polémicos chats en los que Armando Benedetti, ministro del Interior, le recomienda y envía las hojas de vida de algunas personas para nombrarlas en las direcciones clave.

Según contó el exdirector de la Dian, Benedetti lo estaba llamando para pedirle que nombrara a personas que le había pedido Adelina Covo –suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti–.

“Eran personas que ya estaban dentro de la institución pero que él quería que ascendieran”, comentó Reyes.

Ante esto, el funcionario afirmó que su respuesta fue decirle que esos nombramientos se harían por un concurso de méritos. “Él me dijo que, como consejo, me decía que mejor no hiciera concursos porque eso era tener gente que cree que se lo ganó y que uno les debe un favor”.

Luego de la revelación del chat, Benedetti respondió y tildó de mentiroso y payaso a Reyes, y además, afirmó que “convirtió la entidad en la agencia de empleo de los amigos de ‘Pitufo’”.

Sin embargo, Reyes dijo que estas “son afirmaciones totalmente falsas”. “Es una afirmación calumniosa, pero bueno, las personas hablan de lo que se imaginan”, agregó.

Aunque dice ser consciente de que recomendar hojas de vida no es un delito, tal y como lo ha dicho la fiscal general, mencionó que si bien no se pidió nada a cambio “no solo se trata de que haya algo a cambio, porque algo a cambio puede ser no ejercer una presión como ‘voy a hacerlo echar de su cargo’ y estas presiones sí existieron por una parte muy importante de quienes están en la lista”.

Sin embargo, dijo que será la justicia la que se encargue de identificar si estas presiones constituyen a un delito o no.

No obstante aclaró que “no se trata de una simple recomendación”.

Acerca de los responsables de dichas presiones, contó que “un grupo muy grande de congresistas, incluyendo a los involucrados en el escándalo de la UNGRD, ejercieron esa presión”.

¿La Corte Suprema ya tiene los nombres de quienes ejercían presión?

Luis Carlos Reyes dijo que efectivamente son cosas que está aportando a la Corte Suprema en declaración juramentada.

“Ya será la Corte la que determine cuál de estas presiones constituye un delito”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que hay otros congresistas que no aparecen en la lista, pero que también ejercieron presión por realizar estos nombramientos.

“Se estaban concentrando en pedir cargos más bajos y que sin embargo, ejercieron esa presión de distintas maneras y mandaron mensajes claros de que ese quitar recursos a la Dian para pasarlos a la UNGRD era una consecuencia de que la Dian, que ellos consideran su entidad, no estuviera colaborando con ellos”, reveló.

Asimismo, confirmó que estas presiones vinieron de las comisiones económicas terceras y cuarta, tanto del Senado como de la Cámara.

¿Ya se aportaron todas las pruebas a la Fiscalía?

Hay funcionarios del Gobierno mencionan que el exdirector fue a la Fiscalía, pero no llevó todas las pruebas e incluso, señalan que está atacando el proyecto al cual perteneció.

Ante esto, Reyes contó que se puso a disposición de la Fiscalía para aportar todas las pruebas necesarias, pero “ en esto la Fiscalía no hizo el seguimiento, si hay cosas que son criterio de la Fiscalía. Cuando este caso empezó a y tratarlo la Corte se mostró un gran interés en los chats y de mostrarlos completos, lo hice inmediatamente para que estos haga parte del proceso de buscar justicia para los colombianos”.

Escuche W Radio en vivo:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles