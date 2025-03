Devolución del IVA: Se acaba el plazo para cobrar el ciclo 5 y 6, ¿qué pasa si no lo reclama?

El Gobierno Nacional implementó diferentes iniciativas con el objetivo de ayudar económicamente a los hogares más vulnerables. Uno de los programas que más ha beneficiado a estas familias es ‘Devolución del IVA’.

Se trata de “la compensación en dinero del pago del impuesto que grava el consumo de productos y servicios a las familias que cuentan con menores ingresos”, menciona el Ministerio de Justicia.

Siendo así, este programa está dirigido a los hogares con bajos ingresos, por lo que serán beneficiarios todos aquellos que se encuentren registrados en:

El Sisbén.

Familias en Acción.

Programa de Protección Social al Adulto Mayor

Colombia Mayor.

Pagos del ciclo 5 y 6 de Devolución del IVA

Según explicó el Departamento de Prosperidad Social en su página web y en sus redes sociales, desde el pasado jueves 13 de febrero iniciaron los pagos del programa Devolución del IVA “para alrededor de 2 millones de hogares en pobreza y pobreza extrema”.

Así mismo, destacaron que todos los beneficiarios de este subsidio tiene plazo hasta el próximo 15 de marzo para realizar el cobro.

Según la entidad, “los departamentos que tienen más beneficiarios para estos dos ciclos son: Bolívar, con 158.269; Córdoba, 154.219; Nariño, 135.514; Cauca, 128.916; Magdalena, 115.420; Valle del Cauca, 110.426; Antioquia 107.815; y Cesar, 101.200″.

¿Qué pasa si no hice el cobro del subsidio Devolución del IVA?

No obstante, hay beneficiarios no bancarizados que olvidan hacer el cobro, es por eso que el DPS explica que en caso de no reclamar el giro, este dinero será devuelto a Prosperidad Social.

Sin embargo, la entidad señala que en caso de evidenciar que constantemente se está evadiendo el cobro de este podrían suspenderlo del subsidio o incluso, cancelarlo.

Es de destacar que el Departamento Administrativo de Prosperidad Social revisa continuamente si el beneficiario está cumpliendo con todos los requisitos, en caso de incumplimiento de algunos de ellos, perderá el subsidio.

¿Cómo saber si soy beneficiario para la ‘Devolución del IVA’?

De acuerdo con lo indicado por Prosperidad Social, la forma correcta para verificar si un hogar hace parte de este programa es:

Ingresar a la página oficial de Prosperidad Social o dar clic en el siguiente enlace: https://prosperidadsocial.gov.co/

o dar clic en el siguiente enlace: En la parte superior ubicar el botón ‘Programas’ > ‘Devolución del IVA’.

> Una vez cargue la página, oprimir en la opción ‘Consulte aquí si su hogar es beneficiario’.

Digitar el tipo y número de documento, así como la fecha de nacimiento de la persona encabeza del hogar.

así como la fecha de nacimiento de la persona encabeza del hogar. Luego, realizar el ‘reCAPTCHA’ y dar clic en ‘Consultar’.

Después de estos pasos, el sistema automáticamente le mostrará si el hogar pertenece o no a la lista de beneficiarios para recibir la transferencia monetaria de ‘Devolución del IVA’ y, en caso de que la respuesta sea favorable, antes de cada ciclo de pagos le llegará un mensaje de texto informando la transferencia realizada por Prosperidad Social.

¿Cuándo es el siguiente pago de Devolución del IVA?

De acuerdo con Prosperidad Social, se espera que el siguiente ciclo de pagos de este subsidio se dé en los próximos 20 días de haber culminado esta etapa.