Polémica por proyecto que contemplaría la instalación de 10 cámaras de fotomultas en Córdoba

Montería

El polémico proyecto habría iniciado con unas facultades entregadas por la mayoría de los diputados de la Asamblea de Córdoba en 2024 al gobernador Erasmo Zuleta, para constituir una empresa de economía mixta adscrita a la Secretaría de Tránsito departamental, con la cual se buscaría mejorar la movilidad y reducir los accidentes de tránsito en esta sección del país.

Según el diputado Gabriel Calle Aguas, dicha iniciativa tendría entre sus objetivos la instalación de unas 10 cámaras de fotomultas en vías del departamento, lo cual no habría sido socializado.

En ese sentido, el diputado solicitó un debate de control político realizado el pasado 13 de marzo en la Asamblea de Córdoba, donde fue citado el secretario de Tránsito del departamento, Reinaldo Martínez, para que explicara en qué va la creación de la mencionada sociedad de economía mixta.

“Córdoba está sitiada de peajes y ustedes la van a sitiar de fotomultas y sanciones que, por supuesto, muchas veces son necesarias para regular el transporte, pero aquí lo grave es que esto va a quedar en cabeza y en generar utilidades para un particular. Cuando hablo de transparencia es porque no he escuchado un discurso o una entrevista del gobernador hablando sobre esto”, dijo el diputado Calle.

“Yo no he visto que han socializado que van a instalar 10 fotomultas, que van a adecuar patios y que eso va a quedar en un 55% en bolsillos de un particular, esto es muy grave”, expresó.

Asimismo, cuestionó el hecho de que en el proyecto también se contemplaría una concesión a 20 años, tiempo en el que, según el diputado se recaudarían $900.000 millones en multas.

“En el estudio previo se establece una meta de recaudo en 20 años por $900.000 millones en multas. Si el privado tiene cerca del 60% de participación, facturaría 540.000 millones de pesos en 20 años”, manifestó el diputado.

“Hace dos días se cerró la presentación de los oferentes, se recibieron esos oferentes y en el Secop II no existe evidencia de quiénes fueron los que se presentaron o si se declaró desierta esa licitación para encontrar el socio o particular que va a conformar la empresa de la sociedad de economía mixta adscrita a la Secretaría de Tránsito departamental”, resaltó.

Tras lo expuesto, en medio del debate el secretario de Tránsito dijo que el proceso ha sido transparente y que en ningún momento habrían ocultado información relacionada con el tema.

“El tema de las fotomultas está publicado en el SECOP de la Gobernación y así como usted lo pudo ver, lo puede hacer cualquier persona. Eso no es oculto en ningún momento”, señaló el funcionario.

Pese a lo indicado, La W nuevamente consultó con el secretario de Tránsito para que entregara más detalles sobre este proyecto:

¿Cómo funcionaría el proyecto?

¿Desde cuándo se implementaría?

¿En qué municipios se implementaría? ¿Por qué esas zonas?

En ese orden, el funcionario indicó que se está elaborando un documento para medios de comunicación en el que se despejarían dudas sobre el mencionado tema.