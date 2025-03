Sheinbaum aseguró que hackearon su teléfono y su cuenta personal de correo electrónico

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes 17 de marzo que sujetos desconocidos hackearon su teléfono móvil y su cuenta personal de correo electrónico tras entregar 29 narcotraficantes a Estados Unidos, el 27 de febrero, como reportó The New York Times.

“Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico. Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital (del Gobierno). Adecuadamente, se dieron cuenta del hackeo, la Agencia de Transformación Digital tomó cartas en el asunto y muy rápido lo revisó”, indicó la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana reconoció el reporte del diario neoyorquino, que el viernes publicó que “poco después de la entrega” de los criminales a Estados Unidos, “el celular de Sheinbaum fue hackeado, según varias personas familiarizadas con el asunto”, aunque ella aclaró que aún desconocen a los responsables.

“Están investigando, es difícil conocer (quién lo hizo)”, comentó.

Las autoridades mexicanas realizaron en febrero el traslado “sin precedentes” a Estados Unidos de 29 personas que estaban en centros penitenciarios de México, incluyendo a capos como Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara, así como dos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

La presidenta aclaró que el número de teléfono personal que le hackearon ya se había filtrado en febrero de 2024, cuando ella era candidata presidencial.

Pese al ciberataque, narró que guardó el número por “cariño” porque se lo regaló en 2008 la actual gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores, cuando participaron en las brigadas de mujeres en defensa del petróleo, conocidas como ‘Las Adelitas’.

Mientras que la cuenta del correo electrónico es “la primera” que abrió, del servidor Yahoo.

“Es una cuenta muy antigua, que tienen muchísimas personas, y aparte tengo la cuenta del Gobierno, que esa tiene todas las condiciones de seguridad y demás, entonces así fue, en efecto, no sé cómo conoció esta reportera del hackeo”, mencionó.

Por otro lado, la mandataria cuestionó el artículo en el que se mencionó el hackeo llamado ‘Eres dura: cómo Sheinbaum se ganó los elogios de Trump’, que también informa de las llamadas que han tenido ambos presidentes para negociar los aranceles de Estados Unidos a México.

“No sé de dónde saca la información de la llamada con el presidente Trump, no sé quién se la dio, ahí hay algunos temas que son ciertos, que en general los he contado aquí en la mañanera y que no tengo nada que esconder, y otros temas que no sé de dónde los sacó porque no son reales”, apuntó.

Escuche W Radio en vivo aquí: