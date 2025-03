Países de Latinoamérica que tienen la jornada laboral más corta: El número uno trabaja 35 horas

Colombia se encuentra actualmente en proceso de reducción de horas laborales, poco a poco abandonando uno de los puestos más alto a nivel mundial. Sin embargo, aún le falta bastante para alcanzar a los países con menores jornadas laborales, tanto a nivel mundial como en la región.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el territorio latinoamericano que actualmente tiene la jornada laboral más corta es la Guayana Francesa. Este departamento francés ubicado en la costa norte de Suramérica al lado del océano Atlántico cuenta con una jornada laboral de 35.9 horas semanales, siguiendo los mismos lineamientos establecidos en Francia.

No obstante, el país con la menor jornada laboral en Latinoamérica es Panamá con 36.2 horas semanales. Seguido a este se encuentran Nicaragua y Curazao, con 36.5 y 36.6 horas laborales a la semana, respectivamente.

Países con las jornadas laborales más cortas en América Latina

Panamá: 36.2 Nicaragua: 36.5 Curazao: 36.6 Argentina: 37.0 Uruguay: 37.3 Bolivia: 38.0 Ecuador: 38.4 Venezuela: 38.7 Brasil: 39.0 Aruba: 39.4

Colombia entre los países con más horas laborales en la región

Si bien Colombia se encuentra en un proceso de disminuir la jornada laboral con la meta de llegar a 42 horas semanales para 2026, actualmente está ubicado como el segundo país con las jornadas más extensas en América Latina.

De acuerdo con estadísticas de la OIT, Colombia tiene un promedio de 44.2 horas semanales por empleado. Además, hasta un 23% de la fuerza laboral en el país está trabajando 49 o más horas a la semana, por encima del límite legal establecido.

A comparación, el primer puesto como país con más horas laborales en Latinoamérica se lo lleva Guyana con 44.7 a la semana. El tercer lugar se lo lleva México con 43.7 horas, seguido por Honduras con 43.6.

Las jornadas laborales extensas pueden ser peligrosas

El exceso de horas de trabajo puede ser nocivo para la salud de los trabajadores, así lo explica la OIT en su portal oficial. Según esta organización, las jornadas laborales excesivamente extensas junto a períodos inadecuados de descanso pueden llevar a enfermedades y aumentar el riesgo de accidentes de trabajo.

También se encontró una relación significativa entre bajos salarios y jornadas de trabajo excesivas. Estas condiciones laborales impiden a los trabajadores poder atender a responsabilidades familiares, participar en la vida de la comunidad y tener un descanso adecuado. Elementos que a su vez son esenciales para una mayor productividad y mejor salud de los empleados.

La OIT recomienda que las jornadas laborales no sobrepasen las 48 horas semanales, idealmente deben ser inferiores para mejores resultados. Estos límites no solo permiten establecer un mejor ambiente laboral, sino que son esenciales para proteger la salud física y mental de las personas. La organización también recomienda que estos ajustes no afecten la remuneración salarial de los empleados.

Colombia, por su parte, tiene como objetivo alcanzar las 42 horas laborales semanales para el 16 de julio de 2026 de acuerdo con la Ley 2101 de 2021. La implementación de estas medidas busca alinear a Colombia con estándares internacionales en materia laboral, promoviendo un equilibrio entre la vida profesional y personal de los trabajadores.

