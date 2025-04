Ejército Nacional abrió inscripciones para suboficiales

El Ejército Nacional inició el proceso de inscripción para el curso de formación de suboficiales, ofreciendo a los jóvenes colombianos que estén interesados tener la oportunidad de integrarse a las Fuerzas Militares.

La convocatoria estará abierta hasta julio del presente año.

El proceso de selección incluye varias etapas, desde evaluaciones médicas y psicológicas hasta pruebas físicas en diferentes condiciones.

Además, los aspirantes deben presentar entrevistas personales, visitas domiciliarias y pruebas de poligrafía. Para postularse, es necesario haber finalizado la educación secundaria, presentar los resultados de las pruebas de Estado, no contar con antecedentes judiciales y tener conocimientos en natación.

Durante la formación, los seleccionados recibirán doble titulación académica y accederán a beneficios como bonificación mensual, alojamiento, alimentación y dotación. También podrán participar en intercambios académicos dentro y fuera del país. Al finalizar el curso, los egresados ingresarán a la planta de personal del Ejército Nacional con estabilidad laboral garantizada.

Las autoridades han reiterado que el proceso es directo y no requiere intermediarios. Se recomienda a los aspirantes no realizar pagos a terceros ni a cuentas no oficiales. Para más información, pueden acudir a los distritos militares o a las oficinas de reclutamiento en sus regiones.

