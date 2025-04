Denuncian abuso de poder de la esposa del ministro de Salud en la SuperSalud

Una investigación del periodista Daniel Coronell, publicada en la Revista Cambio, destapó un nuevo escándalo en el Ministerio de Salud. Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y superintendente delegada para prestadores de servicios, estaría tomando decisiones que no le corresponden, ejerciendo presiones ilegales sobre funcionarios y forzando la firma de contratos sin respaldo técnico ni jurídico.

El caso más reciente involucra un proyecto de 55.000 millones de pesos para la adquisición de un buque hospital destinado a comunidades del Amazonas. Aunque el contrato debía ser gestionado por el Ministerio de Salud, Gómez Consuegra habría intervenido directamente, ordenando la firma del convenio sin que estuvieran garantizados los recursos necesarios para su operación.

De acuerdo con Cambio, los funcionarios Lina Baracaldo, agente interventora del Hospital San Rafael de Leticia, y Mario Castro, asesor jurídico de la entidad, advirtieron que el proyecto era inviable en las condiciones actuales. Aseguraron que la ejecución del contrato podría convertirse en un fracaso financiero que pondría en riesgo al hospital.

Pese a estas advertencias, el pasado 27 de marzo, Gómez Consuegra habría llamado a Castro para presionar la firma inmediata del contrato. Según el audio revelado por el medio, dijo: “Ustedes firman hoy (...) o mañana me presentan la renuncia”.

Cuatro días después de la llamada, Lina Baracaldo fue removida del cargo mediante una resolución de la Superintendencia de Salud. Su reemplazo fue Dennis Amparo Vásquez Arias, quien, según Coronell, es cercana a círculos políticos del Tolima, departamento del cual es oriundo el ministro Jaramillo.

Consultada por Cambio, Gómez Consuegra negó haber hecho la llamada y dijo que el proyecto corresponde al Ministerio, no a la Superintendencia. No obstante, al escuchar el audio, aseguró no reconocer su voz, que, según Coronell, coincide plenamente con la de la funcionaria.

El caso ha generado alertas sobre posibles actos de nepotismo y abuso de poder dentro del Gobierno. Aunque no se ha emitido una respuesta oficial por parte del Ministerio de Salud ni de la Superintendencia, el escándalo pone bajo la lupa el manejo político del sector en decisiones clave del sistema de salud.