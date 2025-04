Presidente Petro le llamó la atención a Ecopetrol y cuestionó a las generadoras de energía

Ecopetrol y Gustavo Petro. Foto: Ecopetrol / (Photo by ANDREA ARIZA/AFP via Getty Images)

En el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro insistió en que Ecopetrol, la empresa más importante del país, debe hacer su transición a la energía solar. El jefe de Estado puntualizó que “Ecopetrol debe pasarse al sol, en vez de gas, sol, pero tilín, tilín y nada de paletas”.

Igualmente, le llamó la atención al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por seguir con la importación de gas: “No entiendo por qué Ecopetrol no está importando gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como sí importa gasolina no permite negociación con los colombianos (...) la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa el gas”, dijo.

Petro sigue criticando a los generadores de energía

Petro reiteró sus críticas en contra de los subsidios del sector energético del país, aseguró que los subsidios que se pagan a los estratos más vulnerables del país, terminan siendo un robo estructurado por las empresas generadoras.

El mandatario dijo textualmente “Subsidios estratos 1, 2 y 3, hoy se dan en dinero del presupuesto, como las tarifas las alzan artificialmente, pues el subsidio hay que alzarlo y tenemos problemas presupuestales; el robo también es al presupuesto, no porque no lo roben el estrato 1, 2 y 3, sino la empresa, la empresa generadora”.

El presidente afirmó que la ley permite que la ayuda a las personas de estos estratos se pueda dar en especie, como por ejemplo, a través de paneles solares para ahorrar plata y que los ciudadanos se vuelvan independientes y autónomos y no dependan de las generadoras.

Igualmente, afirmó que se expedirá el decreto y también una resolución que permita garantizar la confiabilidad y la estabilidad tarifaria.

“Lo había retenido esperando que las generadoras fueran racionales, pero no lo fueron, se expide, van a demandarlo (…) y vuelve al Consejo de Estado. He pedido que sea resolución y decreto al mismo tiempo. Va a ser rápido en la CREG, la vamos a solicitar (…) La SIC tiene que intervenir aquí con decisión”, dijo.

Paneles solares

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en su intervención en el Consejo de Ministros, insistió en que se tiene que seguir culturizando políticamente a la gente frente a los temas de energía para ampliar la democracia en ese sector, añadió, que es necesario revolucionar el sistema con el ingreso de nuevos agentes al sistema energético.

El ministro, Palma, dijo “¿cuáles son esos agentes?, los usuarios y las usuarias, autogenerando, vendiendo energía en el sistema, ya está regulado”.

Señaló que se aprobó la regulación de las comunidades energéticas, ahora denominadas ‘Casas del Sol’ que ayudan a que más de 25 mil familias se beneficien y que con esta regulación podrán generar ingresos con energía solar.

“Anoche la CREG aprobó la regulación de las comunidades energéticas con el propósito ahora sí de que los ciudadanos que hacen parte de las comunidades energéticas puedan vender excedentes. Esto promueve el ahorro en la medida en que este excedente se convierte en ingresos para esas comunidades”.

El ministro agregó que se reunió con el gobernador de Córdoba para empezar la construcción de la planta de paneles solares, que es una gran apuesta y que podría convertir a Colombia en un gran exportador de este producto.