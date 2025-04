“La música es mi refugio y mi forma de sanar”: Nidia Góngora

En diálogo con La W, la artista colombiana Nidia Góngora habló acerca de su carrera musical a propósito del lanzamiento de Pacífico Maravilla, un canto de amor a sus raíces y a la vida.

Para Góngora, la música “hace parte de la vida misma y la cotidianidad”, por lo que la considera un “refugio” y su “forma de sanar”, pues es una herramienta de empoderamiento y construcción.

En cuanto a su natal Timbiquí, la cantaora aseguró que este municipio no solo es su casa, sino que lo calificó como un “lugar maravilloso” debido a que es un espacio en el que se siente plena y segura.

“A pesar de que venimos de una sociedad machista, en Timbiquí existe un matriarcado. Las mujeres están en todos los espacios de la vida, no solo en el cuidado de los hijos (…) los hombres ocupan un papel fundamental, pero son las mujeres las que tienen en sus manos la tarea de edificar las sociedades, el hogar y todos los procesos fundamentales para que funcione la vida en los territorios”, relató.

En cuanto a su trayectoria musical, la artista reconoció que, al principio, su entorno dudaba que la música fuera una opción adecuada: “Me decían que no me dedicara a la música, que debía buscar una carrera y estudiar; no era un camino fácil, ¿de qué iba a vivir? Eso fue con lo primero que me enfrenté”.

También habló de los retos que ha representado el balance entre su vida personal y su carrera: “Después de que tuve mi primer hijo, lo más difícil fue tener que dejarlo para salir de gira. Cuando estaba embarazada de mi segunda hija, tenía que bajar de tarima porque me sentía mal y, cuando ella nació, fue una separación dura”.

Para Góngora, Pacífico Maravilla “es la consolidación de estos sueños, de lo que desde nuestro corazón deseamos (…) poder sentarme y decir ‘yo quiero esto’ es maravilloso”.