¿La píldora del día después es abortiva? Ginecólogo despeja dudas

El ginecólogo y sexólogo Germán González pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre cómo funciona la píldora del día después, su eficacia y las diferencias que tiene con un método abortivo.

Según explicó para iniciar, la píldora del día después no es un medicamento abortivo, “sabemos que la píldora del día después tiene dos tipos principales de hormonas (…) la progesterona que conseguimos en Colombia lo que hace es retrasar la ovulación, y en caso de que el óvulo ya está implantado no tiene efecto, por eso no se considera abortivo”.

En esa línea, señaló que esta píldora del día después es un método anticonceptivo de emergencia, “está diseñada para prevenir un embarazo después de haber tenido relaciones sexuales sin condón o si falló cualquier otro método anticonceptivo. Además, no se debe usar como un método anticonceptivo regular”.

¿Qué tan efectiva es la píldora del día después?

De acuerdo con González, indicó que dentro de las primeras 24 horas tiene una efectividad del 95%, en las 48 horas una efectividad de 85% y después de las 72 horas, su efectividad baja al 58%.

“Por ende, si han pasado más de 72 horas, ya no tiene ningún tipo de uso ni recomendación tomar este medicamento. La píldora no protege contra infecciones de transmisión sexual y no va a interrumpir un embarazo ya existente”, destacó.

Escuche la entrevista completa a continuación: