Simone Mua, el chef que trajo lo mejor de la gastronomía italiana a Colombia

Simone Mua es uno de los chefs más importantes y reconocidos que ha cautivado a miles de colombianos con sus platos en su nuevo restaurante, Via del Cuore, ubicado en los alrededores de la Zona T de Bogotá, sobre la carrera 13 con calle 82.

Con 84 años, el papá de Simone se ubica en la entrada del restaurante, mientras prepara la pasta con sus propias manos, que en palabras de Mua, “es muy terco, no le gusta estar en la casa. Estaba en Italia solo, entonces me lo traje para acá a Colombia (...), quien también fue chef durante muchísimos años pero esta retirado hace más de 25 años”, comentó Simone.

Ante la pregunta sobre el nombre del restaurante, Simone afirmó que se trata de “una calle que queda en Italia, cerca del lago Di Garda, donde los dueños del restaurante, que estaban allá, pasaron y les pareció muy romántico”, comentó el chef.

A pesar de que en Bogotá y en Colombia como tal, existe una enorme oferta de gastronomía italiana, Via del Cuore se caracteriza por ser una verdadera cocina italiana: “Los sabores italianos son muy particulares y yo me críe comiendo mi comida (...), hay que estar allá para saber realmente a que sabe. Yo puedo tener o imaginarme la receta si me pongo a hacer comida de Filipinas, pero si no he estado allá, es muy complejo”, comentó Simone.

Escuche la entrevista completa aquí: