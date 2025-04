UE respaldó resultados de elecciones de Ecuador y rechaza denuncia de “fraude”

Daniel Noboa. Foto:RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images.

La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Ecuador descartó de manera “tajante” que haya habido un “fraude” en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo al presidente Daniel Noboa, reelegido para el periodo 2025-2029, frente a la candidata correísta Luisa González, que no aceptó los resultados y exigió un recuento de votos.

“Todo ha discurrido con absoluta normalidad y no hay ningún elemento que pueda avalar ese relato de fraude en estas elecciones”, señaló este martes 15 de abril en una rueda de prensa el jefe de la misión electoral de la UE, el eurodiputado español Gabriel Mato, al presentar su informe preliminar.

Mato fue enfático al reiterar que no han tenido “ni un solo elemento objetivo que indique que ha habido fraude”, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya escrutado el 99,3 % y haya determinado que Noboa recibió el 55,6 % de los votos válidos, frente al 44,4 % de González.

El jefe de la misión apuntó que la segunda vuelta de las presidenciales de Ecuador tuvieron una “jornada electoral transparente y bien organizada que desmiente las narrativas de fraude pero con la necesidad de afrontar reformas”, pues incidió en que el proceso tuvo “desequilibrios”.

Entre ellas, Mato consideró que el asunto de la licencia que debía pedir el presidente para el periodo de campaña electoral, y que Noboa se rehusó a solicitar para a cambio notificar “ausencias” del cargo en los días donde realizaba actividades proselitistas, “no ha sido un asunto bien resuelto y requiere una reflexión para futuros procesos”.

“Es necesario evitar confundir papeles de candidato y presidente que tienen que estar perfectamente delimitados”, incidió.

Más transparencia en financiación

El eurodiputado también advirtió que la financiación de las campañas de los candidatos “es un elemento a mejorar” y comentó que la cobertura en medios de comunicación nacionales ha tenido un tratamiento desigual entre ambos candidatos, mientras que “las redes sociales adolecen de una regulación más efectiva para evitar la desinformación y para garantizar también la equidad”, pues “es difícil verificar la identidad de anunciantes y la cantidad invertida”.

“La desinformación, muchas veces amplificada por anuncios pagados, es una asignatura pendiente. Algunos elementos son la ya narrativa de fraude que rechazamos tajantemente”, apuntó.

Preguntado por el cambio de hasta 24 recintos electorales a causa de inundaciones en diversas zonas, Mato afirmó que “no tuvo especial trascendencia” ya que estos se dieron desde el 24 de febrero y solo dos tuvieron que ser modificados a pocos días de la votación, con nuevos emplazamientos que como máximo estaban a una distancia de menos de 2 kilómetros.

Sobre la prohibición impuesta en esta segunda vuelta de votar con el teléfono en la mano para evitar posibles extorsiones a electores, el jefe de la misión de la UE comentó que no hubo circunstancias que reseñar en su aplicación.

“Fue una jornada tranquila, con alta presencia de representantes de los dos partidos políticos que pudieron seguir toda la jornada y el recuento con total libertad y sin restricciones pese a los temores infundados de la vigencia del estado de excepción en algunas zonas del país”, concluyó.

Sánchez Amor: “Denuncias de fraude hacen un daño enorme”

Por su parte, el jefe de la delegación de observadores del Parlamento Europeo, Nacho Sánchez Amor, advirtió que las denuncias infundadas de fraude “hacen un año enorme a su institucionalidad”.

“Esas acusaciones de fraude nunca se traducen en acusaciones formales con pruebas y procedimientos jurídicos. Dejen de utilizar el fraude como un elemento normalizado de la campaña electoral. No hemos observado fraude porque tampoco se han llevado las denuncias a los procedimientos establecidos”, comentó Sánchez Amor.

El eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) criticó que la élite política ecuatoriana “da la impresión de vivir en otro país” y lamentó que “algunas argumentaciones (sobre las acusaciones de fraude) dejaban mucho que desear, como justificar la denuncia en que el resultado no es igual al que reflejaban las encuestas o los sondeos a boca de urna.

“Lo que vale es el voto, no una encuesta o un ‘exit poll’. Lo mismo pasó en la primera vuelta. No se produjeron los resultados que decían las encuestas y los ‘exit polls’. En estas elecciones no ha habido ningún fraude sistemático, y como se demuestra a que luego nadie se atreve a presentar pruebas”, finalizó.

Esta fue la primera misión de observación electoral de la UE en Ecuador y estuvo compuesta por más de cien personas, la delegación más grandes de observadores, junto a los que alrededor de 80 que desplegó la Organización de Estados Americanos (OEA).

