Hay democracia o cambiamos las instituciones: presidente Petro ante radicación de consulta popular

Desde el centro de Bogotá y detrás de la espada de Simón Bolívar, minutos antes de haber radicado la consulta popular, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia contra el Congreso de la República en caso de no aceptar la consulta popular.

El mandatario advirtió que “si creen que eso les basta y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y los revoca”.

“Hay un presidente de Colombia, comandante en jefe de la fuerza pública de Colombia y elegido por el voto popular de las clases populares de Colombia que está decidido a que haya democracia en Colombia o aquí cambiamos entonces las instituciones", aseveró.

Sobre los comentarios acerca de que está haciendo campaña de reelección el jefe de Estado aseguró que ese no era el caso. “Hoy el presidente de Colombia no está pidiendo que voten por él, no me gusta reelegirme. ¿Cómo me van a meter en la tortura de ir a esa casa de cuartos fríos, llenas de fantasmas de todos los pecados que por ahí han pasado? No quiero esa tortura”, comentó.

El presidente también dijo que: “si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas sogas a ver qué pasa (risas). No, no mentiras, eso es lo que va a salir mañana en la prensa".

Escuche W Radio en vivo: