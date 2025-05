Trump aseguró que habrá reuniones con China sobre aranceles “en el momento adecuado”

Referencia de aranceles China y EE.U., Trump. Foto: Rawf8/ BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este martes, 6 de mayo, que su Administración todavía no ha mantenido un encuentro con China sobre los aranceles, a pesar de haber dicho lo contrario en las últimas semanas, y afirmó que las reuniones tendrán lugar “en el momento adecuado”.

“Quieren negociar, quieren tener un encuentro y nos reuniremos con ellos en el momento adecuado. No me he reunido con ellos”, indicó en la Casa Blanca al inicio de su reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Desde el Gobierno estadounidense se había dicho en las últimas semanas que ya había habido contactos al respecto e incluso Trump sostuvo que había hablado con su homólogo chino, Xi Jinping, algo que Pekín ha negado y que luego desde Washington no consiguieron aclarar.

“Su economía está sufriendo mucho porque no comercian con EE.UU. y la mayor parte de su dinero proviene de EE.UU.; No se engañen. No se lucran con otros países como con este”, añadió sobre China.

Trump apuntó en términos generales que su Administración afronta la negociación arancelaria con una actitud “amistosa”, pero que no es quien debe llegar a un acuerdo con el resto de países, sino que son estos los que deben mirarle como si fuera “una tienda de superlujo” en cuyos bienes están interesados.

“Imagínenos como una tienda de superlujo, una tienda que tiene los productos que usted va a comprar y pagar. Le ofreceremos un precio muy bueno. Haremos muy buenas ofertas y, en algunos casos, nos ajustaremos, pero así es”, dijo el líder republicano.

“Podemos firmar 25 ahora mismo si quisiéramos, pero son ellos los que tienen que firmar acuerdos con nosotros. Quieren una parte de nuestro mercado. Nosotros no queremos una parte del suyo. No nos importa su mercado”, añadió.

Trump apuntó que Washington es “flexible” y “en algún momento, en algunos casos”, firmará algunos acuerdos, pero destacó que aunque quiere ayudar a otras naciones, no aceptará que su comercio se vea perjudicado.

“Diremos en algunos casos que queremos que abran su país. En otros, que bajen sus aranceles. Por ejemplo, la India tiene uno de los aranceles más altos del mundo. No vamos a tolerarlo y ya han acordado reducirlo. Lo reducirán a cero. Ya lo han acordado. Nunca lo habrían hecho por nadie más que por mí”, sostuvo.

Escuche W Radio en vivo: