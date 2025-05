La extraña muerte de un patrullero en estación de Policía de Bogotá

El 18 de agosto del 2024, David Esteban Fernández Guió, auxiliar de la Policía de Bogotá, resultó muerto en extrañas circunstancias que son materia de investigación.

Los hechos se registraron en la estación sexta de Policía de Tunjuelito, mientras Fernández Guió prestaba el servicio militar como auxiliar.

Omar Giovanni Fernández Rodriguez, padre del auxiliar, le dijo a W Radio que las autoridades no son claras sobre los hechos que rodearon dicha muerte.

“...una psicóloga, perteneciente a la Policía, me informó que mi hijo le había quitado el arma a un compañero que estaba prestando guardia, luego había subido hasta el alojamiento para utilizar el baño y se había disparado debajo de la barbilla. Después de unas semanas, el caso fue tomado por Justicia Penal Militar y la Fiscalía 2203. Nos informaron que no fue un suicidio, pues, según el informe de la necropsia, el disparo fue entre 30 y 60 centímetros de distancia y en el reporte no aparece suicidio, sino causa de la muerte por arma de fuego”, aseguró.

Según el padre de Fernández, el CTI revisó si había rastros de pólvora en las manos de uno de los compañeros de su hijo.

“En diciembre 23 de 2024 estuve en la oficina del alcalde Carlos Fernando Carlos Galán para que él me ayudara a que me entregaran ese reporte, no fue posible, lo direccionaron a justicia penal militar. Fui a la oficina de derechos humanos de la alcaldía de Bogotá, tampoco me atendieron. Estuve en defensoría del pueblo y uno de los funcionarios me dijo que ese reporte únicamente lo entregaba el CTI, por orden del juez”.

Finalmente, dijo que se ha acercado a la Fiscalía 37, donde, supuestamente, está el caso de su hijo, pero no le han dado razón sobre la investigación.