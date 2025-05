Llegó a Colombia Wake Up Conference de la mano de Tony Robbins: liderazgo y negocios, los temas

Colombia

Este miércoles, 7 de mayo, se realizará el lanzamiento en Colombia de la que es conocida como la ‘conferencia de la década: se trata de Wake Up Conference, que tendrá, además, como speaker principal al reconocido Tony Robbins.

Este importante espacio se realizará, como tal, los próximos 3 y 4 de octubre en el Coliseo MedPlus, de Bogotá y tendrá como temas principales el liderazgo, los negocios y el crecimiento personal.

Además, se reunirán allí los máximos exponentes de los temas anteriormente mencionados para que enseñen estrategias de éxito, conectar con líderes globales y potenciar el crecimiento personal y profesional de los asistentes.

Jorge Loza, CEO fundador de Wake Up Conferences, dijo que esto, “sin duda, es una oportunidad única para emprendedores, empresarios y profesionales que buscan acelerar su crecimiento personal y profesional con estrategias de alto impacto; desde hace 25 años, Tony Robbins no venía a Sudamérica y gracias a Wake Up Conferences es posible vivir esta gran experiencia”.

¿Qué otros conferencistas estarán presentes?

Pues bien, en Wake Up Conference habrán conferencistas de alto nivel renombre como lo son Ismael Cala, experto en Mindfulness Ejecutiva, productividad y alto desempeño; Jorge Loza, es referente en innovación y liderazgo empresarial en América Latina; Orlando Denegri, especialista en programación neurolingüística; Jenny Barrera, estratega en negocios y formadora de líderes en Real Estate; Susi Vereecken empresaria, coach y directora ejecutiva de Maxwell Leadership®️ en América Latina; y Regina Carrot, una destacada creadora de contenido, conferencista motivacional, escritora, cantautora y coach de vida.

En el espectro colombiano participarán prototipos como Daniela Álvarez, exreina de belleza, presentadora y símbolo de superación y empoderamiento; el Dr. Bayter, referente mundial en temas de nutrición y bienestar; Tatiana Arias reconocida por ser la creadora del sistema de Felicidad Financiera; y Jorge Arias, director de Google Workspace para América Latina; acompañados por Claudia Bahamón, quien será la anfitriona del Wake Up 2025.

¿Cómo se pueden conseguir las entradas?

La organización del evento confirmó que las entradas ya están disponibles y se pueden conseguir en https://wakeupconferences2025.com. Con diferente variedad. Incluyen acceso VIP, beneficios exclusivos y descuentos de preventa, por ejemplo.