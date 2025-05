A quienes no les aplica reducción de la jornada laboral en Colombia 2025: Así quedará en julio

Desde julio de 2023, en Colombia, entró en vigor la ley 2101 del 2021, que estableció la reducción de la jornada laboral de los trabajadores formales del país, pasando de 48 a 47 horas semanales, y que irá reduciendo una hora de manera anual, hasta llegar a las 42 horas en 2026.

En ese sentido, desde el 15 de julio de 2025 la jornada laboral se reducirá 2 horas y quedará en un total de 44 horas semanales

Sin embargo, a raíz de esto surge el cuestionamiento de a cuáles personas no les afecta esta reducción.

En W Radio le contamos.

¿Cómo se distribuirá la jornada laboral?

La nueva normativa permite que la distribución de las horas semanales sea acordada entre empleadores y empleados, pudiendo organizarse en cinco o seis días a la semana, siempre garantizando al menos un día de descanso obligatorio. La jornada diaria no debe exceder las 9 horas ni ser inferior a 4 horas continuas.

Con la reforma laboral aprobada en octubre de 2024, la jornada nocturna en Colombia iniciará a las 7:00 p.m., en lugar de las 9:00 p.m. como se establecía anteriormente. Este cambio implica que las horas trabajadas entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m. tendrán un recargo nocturno del 35%.

¿A quiénes no les aplicaría la nueva disminución de la jornada laboral en 2025?

Es de destacar que la Ley 2101 de 2021 no aplica para todos los trabajadores.

Servidores públicos: a excepción de aquellos que trabajan en empresas del Estado y se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo.

a excepción de aquellos que trabajan en empresas del Estado y Labores peligrosas o insalubres: en estos casos, el Gobierno podría establecer una jornada laboral reducida , según las condiciones específicas del trabajo.

en estos casos, según las condiciones específicas del trabajo. Jornadas laborales inferiores: la ley no aplica a trabajadores con jornadas ya inferiores a las establecidas, como, por ejemplo, menores de edad.

¿El salario se ve afectado por la reducción laboral?

Dicha normativa (Ley 2101 de 2021) señala en su artículo 4 que la reducción de la jornada laboral no significa disminución de su salario, pese a que se trabajan menos horas.

“La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores”, se lee en la ley.

Sin embargo, los empleadores están en completa libertad de reducir la jornada como mejor les parezca, teniendo en cuenta que el salario no puede reducir pese a que son menos horas laborales.

Ahora, en el aspecto laboral hay apartados en beneficio del trabajador, como, por ejemplo, el día de la familia, o la otorgación de dos horas de la semana laboral para actividades recreativas.

Y surge la duda si beneficios como los anteriormente nombrados se ven afectados año a año con la reducción de esta jornada.

¿Se acabará el Día de la Familia con la reducción a 44 horas laborales semanales?

Pues bien, la respuesta a esta pregunta es no. Puntualmente, el día de la familia no se acaba, pero el empleador no está en la obligación de otorgarlo tras la reducción de la jornada laboral.

“La Ley 2101 de 2021 indica que, con ocasión de la disminución de la jornada laboral, los empleadores quedarán exentos de dar cumplimiento a la Ley 1857 de 2017 (que otorga el denominado ‘Día de la familia’) y de la Ley 50 de 1990 (que brinda dos horas de la jornada semanal para actividades recreativas)”, explica en un ABC de la reducción de la jornada laboral Johanna Katherine Valencia Grimaldos, líder de Comités Técnicos del Consejo Colombiano de Seguridad.

En la misma ley se lee: “la disminución de la jornada laboral de que trata esta ley, exonera al empleador de dar aplicación al parágrafo del Artículo 3 de la Ley 1857 de 2017″.

Este es el parágrafo: “Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario”.