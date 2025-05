“Lo que no logran en las urnas, lo persiguen con maniobras políticas”: Rafael Martínez

Magdalena

Tal como se había anunciado, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena por doble militancia, al apoyar a candidatos del Partido de la U mientras pertenecía al partido Fuerza Ciudadana.

Luego de la decisión, el exgobernador Rafael Martínez se pronunció a través de su cuenta en X: “Lo que no logran en las urnas, lo persiguen con maniobras políticas en los escritorios. Que quede claro: no salimos por corrupción, no nos apropiamos de bienes públicos ni cometimos delito alguno. Anulan la elección basándose en una supuesta doble militancia, sustentada en un video editado con fines publicitarios y periodísticos”, afirmó.

El fallo dictó sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad electoral de Rafael Martínez para el periodo constitucional 2024-2027. Los magistrados declararon la nulidad de su elección al encontrarlo responsable de incurrir en doble militancia.

Asimismo, Martínez aseguró: “Los narco-clanes que usurparon la alcaldía, con el respaldo del Consejo de Estado, se dispararon en el pie. Ahora, el pueblo tendrá la palabra nuevamente”.

Este sería un nuevo golpe para Fuerza Ciudadana, teniendo en cuenta que, en las elecciones a la alcaldía de Santa Marta, un fallo jurídico también los dejó por fuera de la contienda electoral.