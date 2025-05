Se conoció la fecha en la que Gustavo Bolívar saldría de su cargo como director del DPS

Lo que es recordada como la curiosa manifestación de amor de Gustavo Bolívar, director del DPS, al presidente Gustavo Petro en un Consejo de Ministros, parece vivir sus últimos capítulos.

En medio de los cuestionamientos que el presidente Petro hace públicamente a su funcionario, se conoció la carta de renuncia de Gustavo Bolívar y los detalles sobre cuándo será su salida.

“En los casi catorce meses que permanecí al frente de esta valiosa entidad, pudimos, junto con mi equipo, cumplir sus instrucciones de llegar a los rincones más recónditos, excluidos y abandonados de Colombia, para llevar amor, bienestar y prosperidad a nuestros compatriotas más pobres y necesitados”, señaló la carta.

En el documento Bolívar agradece al presidente por nombrarlo director del DPS para conocer “los intríngulis de la administración pública”. Sin embargo, confirma que la renuncia se hará efectiva el próximo 16 de mayo.

Esta carta de la salida de Bolívar del Gobierno se conoce luego del incómodo momento que vivió junto a Petro en un evento público realizado el viernes 9 de mayo en Tibú, Norte de Santander, este viernes 9 de mayo.

Desde la tarima del evento, el presidente interrumpió el orden del día para tomar el micrófono para cuestionar públicamente al director de Prosperidad Social.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va, entra su remplazo, que tiene que venir a hablar”, dijo.

Y, directamente a Bolívar, el presidente expresó: “(..) Tenemos que ver los caminos, Bolívar, pero usted no va a tener tiempo porque usted decidió irse”.

Este hecho es una suma más a los últimos hechos entre Petro y Bolívar, como la ausencia del director del DPS en el evento de la radicación de la consulta popular en la Plaza de Bolívar, donde el presidente estuvo rodeado de su gabinete.

Información conocida apuntaba a que Bolívar renunciaría al gobierno para buscar el apoyo de este para ser el candidato a la Presidencia del 2026. Sin embargo, este claro distanciamiento deja en vilo el futuro político de Bolívar.