Dolor de espalda: ¿cómo saber cuándo lo generan sus emociones? Así puede tratarlo, según experto

La mayoría de los dolores de espalda desaparecen espontáneamente, aunque pueden demorar algún tiempo. Los analgésicos de venta libre y el reposo pueden ayudar, pero en muchas ocasiones no es suficiente.

Para hablar cobre el tema, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más el doctor William Joaqui, médico anestesiólogo experto en medicina funcional.

“La medicina dice que cuándo un dolor se vuelve crónico es cuando lleva tres meses y sigue siendo constante, un dolor se debe ver recuperado tras una semana, luego a eso hay que prestarle atención”, explicó.

Asimismo, se refirió a los casos en los que los medicamentos no son suficientes a la hora de tratar muchos dolores de espalda.

“Solo dar medicamentos para el dolor no es suficiente, hay pacientes que vienen con cargas emocionales y estas se hacen evidentes en la espalda, no se van a solucionar con analgésicos (…) La espalda es uno de los principales lugares por los que se evidencian los dolores, y no es necesariamente por problemas en la columna, sino que este es el canal por el que se expone que algo está mal en el cuerpo, física o emocionalmente”, explicó.

También se refirió a los masajes de relajación, con quiropráctico y recomendó llevarlos a cabo con profesionales expertos y con credibilidad.

“Al tratar estos dolores se busca siempre el abordaje para reducir que un paciente acabe incapacitado, por eso hay que ir a fondo”, dijo, dando algunos consejos que pueden ayudar a generar una solución definitiva:

Dejar el sedentarismo.

Manejo de las emociones.

Cambio de hábitos de alimentación.

Tener un sueño adecuado en un colchón adecuado.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: