Estos fueron los votos decisivos y los polémicos en el archivo de la consulta popular

Este 14 de mayo, la plenaria del Senado hundió la consulta popular, con la que el Ejecutivo buscaba convocar a los colombianos a las urnas para votar 12 preguntas clave sobre la reforma laboral.

La solicitud para convocar la consulta, que requería mayoría simple, no alcanzó los votos suficientes, y varios de ellos fueron polémicos. La votación quedó: 49 por hundir la consulta y 47 por aprobarla.

El voto de la discordia: Edgar Díaz

El voto que desató la pelea entre Armando Benedetti, ministro del Interior, y el secretario general del Senado, Diego González, fue el del senador Edgar Díaz, del partido Cambio Radical.

Inicialmente, su voto fue registrado como “Sí”, a favor de la consulta del Gobierno. Sin embargo, Díaz aclaró que había votado “No” y pidió la corrección inmediata del registro, pues hace parte de la oposición.

La rectificación fue hecha por el secretario del Senado, quien terminó siendo reprochado por el Gobierno. De hecho, casi es agredido por Benedetti, de no ser por la intervención de la senadora María José Pizarro.

Los votos que le costaron al Gobierno

Uno de los más graves fue el de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico. Su respaldo era clave, pero no alcanzó a votar. Según fuentes, tuvo que salir del recinto porque se sentía indispuesta y no recibió atención médica a tiempo , por lo que no alcanzó a regresar.

#NoticiaW | “No se me brindaron las garantías para ejercer mi votación (…) estaba orquestado. Presentaré una tutela para que sean reivindicados mis derechos”: aseguró desde Casa de Nariño la senadora Martha Peralta tras no poder votar la consulta popular. pic.twitter.com/toJvhv0fGG — W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 15, 2025

También estuvo ausente la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, quien era uno de los votos indecisos, y no votó ni por el “Sí” ni por el “No”, al parecer porque no alcanzó a llegar al recinto.

Votos y ausencias que inclinaron la balanza por el ‘No’

El Gobierno tampoco logró asegurar el respaldo de los senadores del Mira: Ana Paola Agudelo, Carlos Guevara y Manuel Virgüez. Los tres votaron “No”, a pesar de los acercamientos del Ejecutivo.

Otro voto llamativo fue el del senador Richard Fuelantala, del movimiento indígena AICO, pues votó “No” a la consulta, pese a que estaba en las cuentas del Gobierno. En todo caso, apoyó la apelación para revivir la reforma laboral.

Finalmente, el liberal Alejandro Chacón votó en contra, a pesar de los rumores sobre su cercanía con la Casa de Nariño. Y su voto se sumó al bloque que le cerró las posibilidades a la consulta. Igualmente, lo hicieron, desde el Partido de la U, Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés, que eran dos votos indecisos.