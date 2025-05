La razón detrás de la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago

Tal y como lo confirmó el Reporte Coronell, Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo.

Según mencionó en su carta, en las últimas semanas se vienen realizando actos de injerencia en la cartera de justicia, y aclara que sus actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, ni persuasiones, ni interferencias ni mucho menos de intereses políticos. “Mi actuar siempre está regido por lo que considero al derecho y a la equidad”.

Buitrago, pasó por los micrófonos de La W y afirmó que efectivamente a su cartera empezaron a entrar personas que ella nunca llamó y que además, se sienten con la capacidad de decidir qué se hace en el MinJusticia.

De acuerdo a lo informado, Armando Benedetti y Angie Rodríguez, directora del Dapre, la llamaron en distintas ocasiones para pedirle que sacara a personas que hacían parte de su equipo y metiera a gente nueva.

“Me decían que eran órdenes del presidente, por eso intenté hablar directamente con él, porque hay cosas que yo llevaba con absoluta autonomía y tranquilidad hasta febrero de este año”, dijo.

Y agregó: “Yo le decía a Angie, con todo el respeto ‘Yo las órdenes las recibo del presidente’, pero obviamente él (Gustavo Petro) nunca me dijo que sacara o metiera a alguien”.

Frente a esto, y pese a ser muy feliz con su trabajo, decidió presentar su renuncia, la cual, según contó, está redactando desde el mes de abril.

“Se vuelve muy molesto que haya intermediarios que nunca hubo y que sobre esa base se saque gente que está haciendo su trabajo bien”, afirmó.

La ministra reiteró que aunque intentó hablar del tema con el presidente, no lo logró, solicitó 3 o 4 reuniones, pero ninguna se dio. Sin embargo, destacó que hasta el mes de febrero de este año, era muy fácil hablar con el mandatario.

“No he hablado con él de esta renuncia, pero el año pasado tuve varias reuniones con él, yo le pedía el espacio a Laura Sarabia o era fácil abordarlo en los consejos de ministros, pero después de febrero ya no, fue muy esporádico”, reveló para La W.

Asimismo, aprovechó para aclarar que estas llamadas para pedir cambios en su cartera nunca fueron por parte de un general de la República.

Incluso, reiteró que aunque se había dicho que “le estaban buscando reemplazo” ella no tenía ni idea de nada, pues el presidente nunca le expresó algún deseo de hacer cambios.

“La verdad no tengo ni idea, porque el presidente nunca me dijo que querían cambiar la cartera, nunca me preguntó si me iba o no”, afirmó la ministra, añadiendo que “ante toda esta insinuación de cambios de personas, tome la decisión de irme”.

Finalmente, dijo que el tiempo que estuvo trabajando en el Ministerio de Justicia fue muy feliz, pero hay cosas que no la hacen ser ella. “Yo no soy ni del partido político del presidente, ni apoyo proyectos políticos de ninguna índole, pero sí me siento feliz y honrada de haber hecho parte del proyecto del Ministerio. Decepcionada no me voy, me voy entendiendo que son dinámicas diferentes a lo que yo pienso y a lo que yo soy”, agregó.

