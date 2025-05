Problemas en la recolección de basura en Bogotá: habitantes bloquean el ingreso a Doña Juana

Bogotá

Desde horas de la madrugada de este miércoles, habitantes de los barrios Mochuelo Alto y Bajo bloquean la entrada de los buses recolectores de basura al relleno sanitario Doña Juana, ocasionando múltiples problemas en la recolección de desechos en toda la ciudad.

Las quejas de los habitantes están concentradas en la falta de atención de la Administración Distrital a sus reclamos sobre los malos olores, la cantidad de roedores y de insectos que no tienen control.

Son varios camiones recolectores con más de 700 toneladas de basura que no han podido entrar al relleno a dejar los residuos debido a los bloqueos, que aseguran no se levantarán hasta que no se dé una solución definitiva.