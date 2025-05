Alerta de empresas de pastas por decreto que quitaría nutrientes; llegarían más de Italia y Turquía

Las empresas que fabrican pastas alimenticias, como Alimentos Doria, agremiadas a la Cámara Fedemol de la Andi, están en alerta por un borrador de decreto del Ministerio de Salud que le quitaría algunos nutrientes con los que fortifican la base de las pastas.

Específicamente, la entidad busca eliminar la obligación de fortificar las sémolas de trigo, base de las pastas alimenticias.

Esto produciría dos efectos graves. Por un lado, los empresarios señalan que produciría competencia desleal dado que las pastas llegarían desde Italia y Turquía muy económicas, que se venden principalmente en supermercados de bajo costo. Es decir, con esto favorecerían a las importaciones.

Esto pondría en riesgo al sector de molinería de trigo del país, pues las pastas colombianas son fortificadas. La pregunta es si con este borrador de decreto dejarían de fortificarlas.

Por otro lado, con esto podrían afectarse los más vulnerables que compran pastas como uno de los alimentos principales de su nutrición, pues ya no serían tan nutritivas.

“Al incluir la excepción de fortificar la sémola como ingrediente de alimentos procesados y al no existir norma que defina la sémola en Colombia, van a empezar a importar harina de trigo, galletas y pastas sin cumplimiento de la norma de fortificación alegando que no tienen harina de trigo sino sémola. Esto es muy grave porque pone en riesgo al sector de molinería de trigo en Colombia. Dentro de 2 años vamos a estar inundados de harinas de trigo semolero más baratas porque no tienen fortificación”, señaló la Cámara Fedemol de la Andi.

Según el borrador de decreto del MinSalud, esto lo hace para facilitar “la producción para la fortificación de arroz, harina de maíz y harina de trigo de consumo humano” y atender las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) para la fortificación de alimentos.

Escuche W Radio en vivo: