La justicia no fue diligente: viuda de Esteban Urueta, tras vencimiento de términos en el caso

Montería

En diálogo con W Radio, Angélica Sáez, viuda del ganadero Esteban Urueta, cuestionó el proceder de la justicia en el caso que busca esclarecer la muerte de quien fuera su esposo y dos personas más, en hechos registrados el 10 de septiembre del año 2024 en Chimá, Córdoba.

De acuerdo con Sáez, los impedimentos conocidos en este proceso hicieron que los términos se vencieran y la defensa de los presuntos implicados solicitara la libertad inmediata para los investigados. Se trata de Cristian Petro Almanza y Juan Soto Garcés, quienes se encuentran en las cárceles de Barranquilla y Valledupar respectivamente.

“Con las dilaciones entre cada impedimento recibido y cada aplazamiento de las audiencias, se apaga la esperanza, la necesidad de justicia de tres familias. Permitieron que dos homicidas se burlen de la justicia de esa forma (…) La libertad de estas personas representaría una burla para la sociedad, un peligro para mis hijos y para las otras familias que estamos involucradas en esta terrible situación”, dijo a W Radio.

Asimismo, advirtió que “la justicia no fue diligente porque dejó vencer los términos en un caso de esta dimensión, donde los jueces y fiscales deben ser eficaces, diligentes y determinados para lograr esclarecer el caso lo más rápido posible”.

¿Cómo han sido los días para su familia desde el hecho registrado en Chimá?

“Los días para mi familia han sido una tragedia, meses horribles, no he podido conciliar el sueño, pensando en todo lo que pudieron sufrir mi esposo y sus compañeros. Tengo que enfrentar todos los días el llanto desgarrador de mis hijos, pidiendo a su papá; es enfrentar el día a día y saber que él nunca regresará. La vida jamás será igual, nos arrebataron a un hombre único, a la luz de este hogar, es algo que no acepto y mis pequeños hijos no asimilan”, manifestó Angélica Sáez.

¿Cuál es el llamado que hace a la justicia?

“El llamado que hago al sistema judicial es que sean implacables con esos asesinos. No tuvieron ningún reparo, ninguna consideración con mi esposo y sus compañeros; lo único que estaban haciendo era trabajando, ayudándolos de una u otra forma con trabajo. No sé cómo les cupo en su cabeza hacer tanto daño: incinerar, golpearlos y matarlos a sangre fría; o sea, llegar a una masacre, donde las cosas se hubieran podido solucionar de otra forma. Nada los va a devolver; pero considero que la justicia debe hacer su trabajo, que esto no puede quedar impune, la justicia debe velar por víctimas como nosotros”, concluyó.

Cabe recordar que la audiencia en la que se definiría la libertad de los presuntos responsables de la masacre se realizó el pasado 26 de mayo. Sin embargo, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún, Córdoba, decidió suspenderla, luego de que la Fiscalía presentara una solicitud de incompetencia.

Tal solicitud implica que el despacho referenciado se declaró incompetente para decidir sobre la libertad de los procesados por no ser Sahagún la zona donde se habría registrado el hecho materia de investigación.

Tras lo señalado, el juez del caso decidió suspender la diligencia para que sea el Tribunal Superior de Montería el encargado de definir quién es competente para resolver el asunto de fondo.

Mientras, la defensa de Petro Almanza y Soto Garcés ha asegurado que sus representados “gozan de presunción de inocencia hasta tanto no sean vencidos en juicio por la Fiscalía”.

