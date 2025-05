Polémica por designación de nuevo presidente en la hidroeléctrica Urrá en Córdoba

Montería

Sigue la polémica en el departamento de Córdoba tras los recientes cambios que realizó la junta directiva de la hidroeléctrica Urrá y que dejan al ingeniero civil Juan de Jesús Acevedo Rocha como presidente de la central.

Algunos documentos conocidos recientemente, sugieren que el ingeniero no estaría facultado para asumir el cargo porque ya había terminado su contrato con la empresa y estaría próximo a recibir su pensión de vejez en una cuantía de 11 millones de pesos.

Según el documento con fecha del 22 de mayo del año 2025, la desvinculación se haría efectiva a partir del 18 de junio del presente año y sería por justa causa.

El mencionado documento habría sido firmado por quien hasta hace poco venía al frente de la central: Eduardo Díaz.

Documento suministrado a La W. Ampliar

Asimismo, fuentes señalaron que la reciente elección no estaría en firme porque el acta de designación aún no se ha inscrito en la Cámara de Comercio de Montería, lo cual fue confirmado este 30 de mayo por el presidente ejecutivo de esa entidad, Álvaro Sepúlveda.

“Todas las decisiones de una empresa, en este caso, una sociedad anónima como lo es Urrá, para poder producir efectos ante terceros, esas decisiones sujetas a registro deben inscribirse en el registro mercantil de cada empresa. Si no se inscriben, no es oponible a terceros. No quiere decir que no se pueda ejercer internamente la facultad”, explicó el directivo.

En ese sentido, precisó que “cuando nombran juntas directivas se hace un acta y ese documento se inscribe ante la Cámara de Comercio de Montería o donde esté registrada la empresa, en este caso Urrá se registra en Montería. Cuando esa junta elige presidente ejecutivo o representante legal, esa acta debe inscribirse en el registro mercantil”.

“Si Urrá eligió presidente, como aparece en la prensa, esa acta de la junta directiva debe inscribirse ante la Cámara de Comercio para poder certificarlo como tal y sea oponible a terceros. Es decir, que pueda ejercer fuera del ámbito de la empresa, en los bancos, firmar poderes, en fin…si el acta no se inscribe en el registro mercantil o no procede ese registro porque omitieron un requisito formal de convocatoria o quorum, entonces la Cámara rechaza el acta y él no podría ejercer; pero hasta la fecha no hemos recibido acta en Cámara de Comercio de Montería donde se nombre a determinada persona como presidente o representante legal”, puntualizó.

Asimismo, dijo que todo acto de inscripción en la Cámara de Comercio de Montería queda en firme 10 días después de haberse realizado este trámite si no se presenta recurso en contra.

“Todo acto de inscripción ante la Cámara de Comercio está sujeto a recurso. Es decir, que si alguna de las personas interesadas, no cualquier ciudadano, considera que en un nombramiento no se cumplieron las formas legales (quorum o convocatoria), puede impugnar el acta ante un juez de la república o ante la Cámara de Comercio presentar un recurso”, destacó.

Frente a lo expuesto, La W consultó con Urrá; pero señalaron que estarán revisando el caso para pronunciarse.

Sobre el nuevo presidente, fuentes consultadas en el departamento han indicado que, de momento, no estaría relacionado con alguna casa política de Córdoba.