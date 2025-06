Se define Roland Garros: prográmese para los partidos finales de uno de los Grand Slam

La gira europea de arcilla ha llegado a su punto culminante. Tras el paso por Montecarlo, Madrid y Roma, llegó el turno del torneo más prestigioso sobre polvo de ladrillo: Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, el cual ya está en marcha en París.

El abierto francés no solo representa el cierre de la temporada sobre arcilla, sino también uno de los momentos más esperados del calendario. Con los principales nombres del mundo tenis, muy pronto se escribirá un nuevo capítulo en la historia del tenis.

El lunes 26 de mayo comenzaron los partidos del cuadro principal y hasta el momento pocas han sido las sorpresas en la competencia, sin embargo, para muchos el verdadero Grand Slam a penas comienza. Se espera que las rondas definitorias marquen el ritmo del torneo.

Como se menciona hasta ahora, no se han presentado grandes sorpresas, no obstante, hubo un partido que conmocionó Francia, Aleksandr Búblik vs. Jack Draper, lo que auguraba una victoria por parte del inglés, terminó siendo una “paliza” de Búblik (7-5, 6-3, 6-2 y 6-4). Más allá de esto, quizá la eliminación de Holger Rune (número 10 del mundo) fue inesperada.

En definitiva, los encuentros han seguido lo “lógico”.

Cuartos de final

El primer encuentro de los cuartos de final entre Lorenzo Musetti y Frances Tiafoe se disputó el 3 de junio y finalizó con la victoria del italiano con parciales de 6-2, 4-6, 7-5 y 6-2, de esta forma Musetti es el primer semifinalista de Roland Garros.

Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul: el segundo encuentro de cuartos de final está programado para el 3 de junio a la 1:15 de la tarde (hora colombiana)

Jannik Sinner vs. Aleksandr Búblik: El número uno del mundo buscará la clasificación ante Búblik, quien es la sorpresa del campeonato, el encuentro se llevara a cabo el 4 de junio a las 6:20 de la mañana.

Novak Djokovic vs. Alexander Zverev: Seguramente será el mejor encuentro de los cuartos de final, un duelo directo entre dos 'top 10′

Semifinales

Lorenzo Musetti vs. Carlos Alcaraz o Tommy Paul: 6 de junio.

6 de junio. Novak Djokovic o Alexander Zverev vs. Jannik Sinner vs. Aleksandr Búblik: 6 de junio.

Final

La final masculina de este Grand Slam, está pronosticada para el domingo 8 de junio.

¿Por dónde ver Roland Garros en Colombia?

Todos los formatos del Grand Slam se podrán ver a través de ESPN y Disney +.

¿Por qué se llama Roland Garros?

En 1927, el presidente del club Stade Français, Émile Lesieur, ofreció tres hectáreas de terreno al oeste de París para la construcción del lugar. Sin embargo, puso una condición: que el estadio llevara el nombre de su amigo fallecido, Eugène Adrien Roland Georges Garros

De acuerdo con el portal de National Geographic, Roland Garros fue un pionero de la aviación, quien en 1911, rompió el récord de altura al volar a 3.950 metros. Pero su logro más impresionante llegaría en 1913, cuando se convirtió en el primer hombre en cruzar el mar Mediterráneo sin escalas. Voló 756 kilómetros desde Francia hasta Túnez en ocho horas.

En 1914 y con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Roland Garros se unió como voluntario a las fuerzas aéreas de Francia.

Cuatro años después fue derribado por el ejército alemán y fue prisionero durante tres años en Magdeburgo.

Garros junto a otro aviador llamado Anselme Marchal, consiguieron hacerse con uniformes de soldados alemanes y lograron escapar.

Poco tiempo después de esto, volvió a combatir contra los alemanes, sin embargo, antes de cumplir treinta años, el mítico piloto fue derribado en combate.

