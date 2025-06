“No hay seguridad para hacer campaña presidencial”: Andrés Pastrana tras atentado a Miguel Uribe

El expresidente Andrés Pastrana habló con W Radio sobre el atentado que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático. El exmandatario señaló al presidente Gustavo Petro por “incitar” a la violencia en Colombia.

“Un candidato presidencial no puede andar con dos o cuatro guardaespaldas, es increíble. Lo he venido diciendo, no hay seguridad para hacer campaña presidencial. La Policía y las Fuerzas Armadas están maniatadas”, sostuvo.

Pastrana también aseguró que hay responsabilidad del presidente Petro por generar polarización en el país.

“Hay responsabilidad directa del presidente por generar la violencia, generar la polarización permanentemente. Precisamente se fue contra la familia de Miguel, contra el expresidente Turbay y su familia, y mire lo que tenemos hoy”, indicó.