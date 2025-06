Es como si no hubiera pasado el tiempo para esa música: Alejandro Jaén por canción ‘Sin una ilusión’

Alejandro Jaén, cantautor y productor musical español, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su carrera y los 54 años de Moby Dick y ‘Sin una ilusión’.

En primer lugar, señaló que este éxito sigue vigente y recibe comentarios todo el tiempo sobre lo que significa esta canción, “es como si no hubiera pasado el tiempo para esa música y otra vez la tuviéramos, está siempre presente”.

Asimismo, señaló que Moby Dick tuvo muy poca vida, “fuimos cuatro chicos de 19 y 20 años, solo tuvimos 3 o 4 sencillos, eso fue todo. Lamentablemente el grupo se rompió y cada uno tomó su camino, en la música solamente estoy yo. Siempre los recuerdo con mucho cariño”.

En esa línea destacó que decidió continuar en la música porque es la pasión que tiene, “la música me ha dado todo lo que soy, lo que representa la obra que he escrito y todo lo que he hecho a nivel productivo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: