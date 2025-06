Le tengo una enorme fe, es un intermediario con Dios: testimonio de Hernán Peláez sobre San Chárbel

Hernán Peláez pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su relación con San Chárbel, un monje maronita y libanés, símbolo de fe y esperanza.

Según expresó, “San Chárbel es un hombre que hizo milagros en cantidades, dicen los que tuvieron la fortuna del milagro que él se aparecía en algún momento a visitar al paciente y se presentaba el milagro”.

Peláez relató que conoció de este monje hace 14 cuando se enfrentó al mieloma múltiple, “un día mi esposa llegó de misa y me dijo que una señora me había mandado un aceite y que estudiara la vida de San Chárbel. Desde ahí yo empecé a pedirle protección y unos jesuitas vieron a visitarme y me dijeron que no tenía que pedir algo, tenía que darle gracias a mi santo”.

Añadiendo que le tiene mucha fe a este santo, “todos los días le doy las gracias por estar pendiente, no le pido nada. Yo he hecho una gran devoción por este santo y tengo una fe enorme en él. Yo lo ubico como una especie de intermediario con Dios, San Chárbel es el hombre que nos protege. En el Líbano es venerado porque tuvo la oportunidad de mostrar que su cuerpo, después de muerto, nunca se deterioró”.

Por último, el periodista señaló que “las personas tienen que creer en algo y al final agradecerle o lamentarse con alguien por lo que está pasando”.

Escuche la entrevista completa a continuación: