Decir que otro es un funcionario de la muerte es muy peligroso: Galán hizo llamado al respeto político

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán, una vez más, hizo un llamado a la calma en medio de la difícil situación política y social que vive el país luego del atentado contra el senador Miguel Uribe. El mandatario aseguró que hay que tener cuidado con cada una de las palabras y acciones, ya que es fundamental el respeto por el otro, independientemente de su inclinación política.

“Es fundamental que el país entero reaccione ante lo que está pasando en el país, aportando para un clima de respeto y dejando a un lado eventualmente esa retórica que considere que un enfrentamiento político es un enfrentamiento entre enemigos que puede llevar a la violencia, eso no se puede permitir. O sea, el lenguaje que dice ‘hay que borrar al otro’ o que ‘el otro es un funcionario de la muerte’ es muy peligroso, en un contexto de actores armados, y por eso es muy importante que todos aportemos y entendamos eso”, dijo Galán.

Entretanto, el mandatario aseguró que las autoridades en la ciudad garantizarán la ‘Marcha del Silencio’ que se tiene programada en solidaridad con el senador y precandidato, Miguel Uribe.

“Haremos lo necesario para garantizar que esa marcha se pueda desarrollar sin ninguna afectación. Es nuestra responsabilidad y hoy mismo nos sentaremos para revisar el esquema que vamos a implementar precisamente para que pueda desarrollarse la marcha sin problema, que no afecte, obviamente, por ningún motivo a quienes van a marchar, pero también que no afecte a personas que no lo harán”, agregó.