“Qué tristeza que nadie quiera ser presidente de Junta en Calamar, Guaviare”: Farid Camilo Castaño

No es posible que el presidente, desde un avión, diga que no está pasando nada: alcalde de Calamar, Guaviare

El hallazgo de una fosa común con los cuerpos de ocho personas desaparecidas en Calamar, Guaviare, marcó un punto de quiebre en la vida comunitaria del municipio. Así lo expresó su alcalde, Farid Camilo Castaño, quien lamentó que el temor generado por estos asesinatos haya desintegrado el tejido social.

“Qué tristeza ver, por ejemplo, que hoy nadie quiere ser presidente de Junta en Calamar-Guaviare”, dijo en entrevista con W Radio.

Entre las víctimas había un pastor, un presidente de junta de acción comunal, una madre vinculada a una asociación de padres de familia, y varios líderes afrodescendientes. Todos eran figuras clave para la organización de sus comunidades.

El alcalde relató que el miedo ha llegado a tal punto que incluso las reuniones religiosas se realizan en la clandestinidad. “El pastor había fundado su iglesia en la vereda Guavonita Media (…) hoy ya nadie quiere ni siquiera asistir a un culto”, afirmó.

Castaño fue enfático al exigir a los grupos armados que respeten el derecho internacional humanitario. “No se metan con la población civil, con la gente. Hoy la gente no quiere ser parte de ese conflicto, no nos inmiscuyan”, imploró.

El mandatario dijo que aún no hay claridad sobre qué grupo fue responsable del crimen. Aunque la Fiscalía mencionó a círculos cercanos a alias Iván Mordisco, el alcalde pidió cautela y respeto por las familias mientras avanza la investigación.

