EPS intervenidas por Gobierno Petro empeoraron condiciones financieras: Contraloría alerta crisis

La Contraloría reveló en un informe a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se ha agravado la crisis estructural del sistema de salud que podría comprometer el acceso efectivo a los servicios para millones de colombianos.

De hecho, señala que la deuda acumulada de las EPS por concepto de servicios de salud asciende a $32,9 billones, lo que para el ente de control “evidencia una insostenibilidad financiera y un estado crítico del sistema”. Adicionalmente, 16 EPS presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas.

Pero, además, la entidad asegura que las intervenciones del Gobierno a las EPS han sido ineficaces. Recordemos que, de las 29 EPS, 12 están en intervención, y estas últimas atienden al 56,6% de los colombianos.

“Las medidas adoptadas por la Superintendencia no han revertido la crisis financiera ni mejorado la calidad de la atención. La CGR advierte además que no se han exigido acciones contundentes a los interventores para lograr la estabilidad de las EPS, lo que ha agudizado la crisis prestacional y financiera, afectando la calidad del servicio de salud a sus usuarios”, señala la Contraloría.

A ello agregó: “pese a las medidas de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS intervenidas no cumplen con 1 o más indicadores de condiciones financieras y de solvencia, por lo que las condiciones de ellas no han mejorado luego de su intervención, situación que preocupa puesto que estas medidas se dan en el marco de corregir las fallas financieras y administrativas, situación que no se evidencia”.

Entre tanto, el informe revela que, de las 29 EPS activas, únicamente 6 cumplen con los tres indicadores de habilitación financiera (capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas), pero tiene apenas un cubrimiento del 10,92% de los afiliados.

Incluso, ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normativa vigente.

Pero a lo anterior se suma que las EPS adeudan $2,8 billones a operadores farmacéuticos.

Otro de los hallazgos de la entidad señala que la siniestralidad promedio en 2024 fue del 110,1%, lo que indica que los costos en salud superan los ingresos por UPC.

Alarma por Nueva EPS

La Contraloría señala que la Nueva EPS, con más de 11.5 millones de afiliados, no ha presentado estados financieros certificados para 2023 y 2024 y registra patrimonio negativo.

“Su intervención no ha resuelto las deficiencias, lo que representa un riesgo grave para la atención en todo el país”, resalta el ente de control.

