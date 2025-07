“Si no hay reforma, será imposible resolver crisis del sistema de salud”: exministra Carolina Corcho

La ministra de Salud y precandidata presidencial, Carolina Corcho, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la reforma a la salud y las criticas que hay desde distintas orillas políticas sobre la gestión del Gobierno Petro sobre el sector.

“La crisis del sistema de salud no es nueva, eso lo reconoció la Corte Constitucional en el 2008. Hace más de una década la Corte está advirtiendo que este es el derecho más vulnerado después del derecho de petición. En 2014, la Contraloría advirtió que el sistema estaba en un desplome financiero, decía que el sistema era inviable tal y como estaba”, aseguró.

Asimismo, destacó que la crisis actual del sistema de salud no se dio por desfinanciación del Gobierno de Gustavo Petro, sino que ya venía del pasado.

“La Contraloría advertía la crisis. Decir que la UPC es insuficiente no tiene ningún sustento en los propios datos que presentan las EPS, lo que sí tiene sustento es que la EPS debían tener inversiones líquidas y en bancos, reservas técnicas y la propia Contraloría dijo que no los tienen (…) La solución es la reforma a la salud que el Congreso ha aplazado. Si no hay reforma, será imposible resolver la crisis del sistema, que es estructural”, agregó.

¿Las EPS se quedan cortas con lo que el Gobierno les provee o les sobra dinero?

Para contrastar las declaraciones de la exministra Corcho, también pasó por La W el investigador Andrés Vecino, profesor de la Universidad John Hopkins.

“La crisis de la salud parte de un problema de eficiencia, que es lo que describe el reporte de la Contraloría, sí obedece a que, en el sistema de salud, en algunos casos específicos, se gasta más de lo que se debería gastar, pero yo no puedo estar de acuerdo en lo que dice la exministra. Ella llegó en 2022, la UPC para 2023 incrementó en 16%, esperaban que fuera la correcta pero la inflación terminó siendo 4 veces más a lo que se predijo y tumbó el crecimiento de la UPC, había una inflación que no estábamos esperando, pero tampoco se reajustó”, explicó.

Por otro lado, el investigador mencionó que de cada 100 pesos que llegan a la EPS, estas gastan 110, “y el Gobierno sigue negando esa realidad”.

En respuesta a esto, la exministra Corcho retomó de nuevo el informe de la Contraloría, donde se mostraban las falencias del modelo de salud.

“La Contraloría concluyó que el problema es el modelo, es ahí sobre lo que debemos pensar, lo que Colombia necesita es una reforma estructural al sistema de salud. Actualmente son más los ingresos que los gastos, hay 13.2 billones de pesos en las EPS que no aparecen, ellos mismos reportan que recibieron más de lo que gastaron (…) No ha habido pronunciamiento alguno sobre denuncias de presunto desvío y saqueo del sistema de salud, donde se han llevado miles de millones de pesos para paraísos fiscales. El problema es estructural y se requiere una reforma, tiene que haber sensatez”, afirmó.

Finalmente, Andrés Vecino comentó que, si bien el sistema no venía bien, a partir del 2022 empeoró.

“El sistema necesitaba cambios, pero es claro que a partir del 2022 ha tenido un problema financiero profundo que, estoy de acuerdo con que necesita una reforma, pero no de la forma en la que ella la plantea, porque su reforma incrementa los costos y reduce la eficiencia”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

