Todo tiene que ver con la crisis climática, hasta lo que se compra: Influencers de ‘Climabar’

Carmen Huidobro y Belén Hinjoar, creadoras de contenido digital sobre medio ambiente y protagonistas de la cuenta de Instagram Climabar, pasaron por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y entregaron detalles de este novedoso proyecto.

El ideal de las influenciadoras es mostrar que el cambio climático es un problema real, sin embargo, aseguran que es un tema bastante complicado.

“Se relaciona un tema que es científico con ideologías políticas, al final toca muchos temas, el dinero, la economía, lo social, o las pequeñas cosas como las compras que hacemos, nuestra salud, todo tiene que ver con la crisis climática y quizás por eso mismo es difícil concientizar a la gente”, afirmó.

Siendo así, afirmaron que lo que hacen es intentar contarlo de manera que identifique a la persona que las ve y con la que están hablando.

Sobre el proyecto de Climabar, Belén Hinjoar contó que todo inició por una cantidad de preguntas que ella le hizo a su amiga Carmen, a quien conoció desde los 3 años y quien es ambientalista.

“Carmen estudio ambientales y siempre nos daba mucha ‘gaturra’ estos temas, no la escuchábamos, luego entendí todo (...) luego empecé a hacerle mucha preguntas y entendí que era importante, así nos dimos cuenta que había una cantidad de información que solo buscaba la gente a la que le importaban estas cosas, como los científicos, periodistas, pero no gente como yo que no entiende que esto debe importarle”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí: