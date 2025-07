Marlos Moreno le tira un guiño a Atlético Nacional: “Sería bonito volver”

El extremo colombiano Marlos Moreno, hoy con 28 años y libre tras finalizar su vínculo con el CD Tenerife de España, manifestó públicamente su deseo de regresar a Atlético Nacional, el club donde se formó y alcanzó la gloria continental tras ganar la Copa Libertadores 2016.

En una entrevista con el canal de YouTube, Clásico Paisa, el atacante confesó a los periodistas, Pilar Velásquez y Óscar Tobón que está buscando un equipo donde pueda sentirse feliz, y que volver al “Rey de Copas” sería una de sus opciones.

“Obviamente Nacional es un club grande, un club donde me críe, me formé, y creo que sería bonito volver. Estoy buscando un sitio donde crea que sea feliz, donde me aporte esa felicidad que realmente me caracteriza” — Marlos Moreno en el canal de YouTube, Clasico Paisa

“Para nadie es un secreto que yo en Nacional, voy a estar feliz, voy a estar con mi familia, con mis hijos, cerca de mi madre, de mis amigos, es algo que ya pasa a otra dimensión”. — Marlos Moreno en el canal de YouTube, Clasico Paisa

El jugador, de 28 años, se encuentra sin equipo tras su más reciente paso por la Segunda División de España y aunque ha recibido propuestas desde Portugal, aseguró que su prioridad es encontrar un entorno que le brinde estabilidad emocional y cercanía familiar.

¿Hay opciones reales de su regreso?

A pesar del guiño del jugador, desde Atlético Nacional no se ha producido ningún acercamiento formal y no ha habido contacto con el entorno del jugador, tal como confirmó Moreno: “De momento, no. Para serte sincero, a mí me han llegado un poco de mensajes, no he tenido contacto alguno”.

Moreno fue invitado por la dirigencia verdolaga al partido ante La Equidad en el Atanasio Girardot, lo que desató especulaciones entre los hinchas. Sin embargo, todo indica que su regreso no está en los planes inmediatos del equipo dirigido por Javier Gandolfi.

Su pasado exitoso en el equipo ‘verdolaga’

Marlos Moreno fue una de las figuras de Atlético Nacional en la conquista de la Copa Libertadores 2016, bajo el mando de Reinaldo Rueda. Su velocidad y desequilibrio lo llevaron a la Selección Colombia y al radar del Manchester City, que lo fichó ese mismo año por más de cinco millones de euros.

Desde entonces, ha pasado por nueve clubes en Europa y dos en Sudamérica, entre los que destacan, Santos Laguna, Flamengo, Girona, Portimonense, Troyes o Konyaspor.

