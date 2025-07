Remates virtuales Dian, ¿qué subastan?: Lista completa de requisitos y paso a paso para participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) explicó a través de sus redes sociales todo acerca del proceso que deben hacer las personas que deseen participar en uno de los remates de la entidad.

Estos bienes, que se pueden adquirir en los remates de la Dian, son objetos que están en propiedad del Estado por no cumplir con la normatividad tributaria.

¿Cuáles son los requisitos para participar en un remate de la Dian?

Tener RUT actualizado

Tener firma electrónica

Estar registrado como postor.

¿Cómo participar en un remate de la Dian?

Ingrese a www.dian.gov.co o haciendo clic AQUÍ https://www.dian.gov.co/dian/ventasremates/Paginas/Remates.aspx En la opción ‘Buscar remates’ podrá consultar todos los bienes (mueble, inmueble, intangible, establecimiento, otros) que tiene la Dian para rematar. Verifique si cumple los requisitos Conéctese el día del remate y participe virtualmente. Desde la Dian también aclaran que se debe consignar el 40% del avalúo en el Banco Agrario. Tras esto, debe presentar la oferta hasta cinco días antes de la audiencia. Su oferta debe ser de, por lo menos, el 70% del avalúo. Adjunte el comprobante del depósito (en el Banco Agrario).

Cabe resaltar que la oferta no se podrá retirar ni modificar.

¿Qué bienes se pueden comprar en los remates de la Dian?

Entre los bienes que aparecen en la página de remates de la Dian hay:

Casas

Apartamentos

Lotes

Fincas

Establecimientos de comercio

Vehículos

Otros

¿Qué si compró en un remate o subasta de la Dian?

Si usted gana la subasta en un remate virtual de la DIAN, se le adjudicará el bien correspondiente y deberá cumplir con las obligaciones de pago establecidas. La herramienta tecnológica utilizada en el remate asegurará que las sumas depositadas se reserven como garantía de sus obligaciones, lo que significa que no podrá recuperar el depósito hasta que se cumplan todas las condiciones del remate.

En caso de que no se le entregue el bien adjudicado, la herramienta tecnológica permitirá la devolución de las sumas depositadas a los postores que no resultaron favorecidos en la subasta. Sin embargo, las sumas que usted haya depositado como ganador no serán reembolsadas, ya que se utilizarán para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la compra del bien.